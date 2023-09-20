Верховная рада одобрила закон об е-декларировании с учетом вето президента Владимира Зеленского. Электронные декларации будут открыты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Нардепы приняли решение на заседании 20 сентября. Предложение президента поддержал 341 парламентарий.

Голосование по фракциям:

Слуга народа - 214;

Европейская солидарность - 22;

Батькивщына - 13;

Платформа за жизнь и мир - 18;

За будущее - 11;

Голос - 18;

Довира - 17;

Восстановление Украины - 12;

внефракционные - 16.

Фото: Рада поддержала предложение Зеленского по е-декларациям (t.me/yzheleznyak)

Закон об э-декларировании

Отметим, что электронное декларирование для чиновников было отменено после начала полномасштабного вторжения россиян в Украину. Сейчас норму решили вернуть. Верховная рада приняла соответствующий закон, но без важной поправки относительно моментального открытия реестра деклараций.

После этого украинцы создали петицию с призывом к президенту Владимиру Зеленскому ветировать закон. Глава государства наложил вето, а также призвал парламентариев принять закон с учетом нормы об открытом реестре.

Накануне, 18 сентября, антикоррупционный комитет Рады поддержал предложения президента, в частности, касательно мгновенного открытия деклараций.

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