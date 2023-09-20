Больше полутысячи оккупантов и почти 40 дронов. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 20 сентября (Getty Images)

Потери России в войне в Украине на утро среды, 20 сентября, составили 520 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 273980 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 34 артсистемы и 37 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.09.23 ориентировочно составили: личного состава - около 273980 (+520) человек ликвидировано,

танков ‒ 4635 (+7) ед.

боевых бронированных машин - 8868 (+17) ед.

артиллерийских систем - 6096 (+34) ед.

РСЗО - 779 (+1) ед.

средства ПВО - 526 ед.

самолетов – 315 ед.,

вертолетов - 316 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4821 (+37) ед.,

крылатые ракеты - 1479 ед.

корабли/катера - 20 ед.,

подводные лодки - 1 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 8633 (+32) ед.

специальная техника – 906 (+3). Ситуация на фронте По данным Генштаба ВСУ на утро, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 24 боевых столкновения. В частности, как отмечают в сводке Института изучения войны, ВСУ продвинулись вблизи Вербового Запорожской области, а также снова высадились на левом берегу Днепра в Херсонской области.