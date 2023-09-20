Появились новые детали атаки по командному пункту РФ под Севастополем

Силы обороны Украины сегодня, 20 сентября, атаковали командный пункт россиян вблизи оккупированного Севастополя в Крыму. Была поражена не только живая сила противника, но и дорогостоящие военные системы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

Как сообщают наши источники в СБУ, военная база была разбита ракетами, которые точно попали в цель. Это была совместная спецоперация Службы безопасности Украины, Воздушных сил и Военно-морских сил ВСУ.

Пострадал личный состав и дорогостоящая техника РФ

Отмечается, что российские генералы определили эту базу своим запасным командным пунктом, чтобы их не достали по основному месту дислокации. Удар был нанесен после того, как СБУ верифицировала данные, что в воинской части действительно находятся командиры российского флота.

Стало известно, что сейчас поражена не только живая сила противника, но и дорогостоящие военные системы, которые находились на этой базе. В СБУ обещают, что "сезон хлопка" в Крыму будет продолжаться.

Что этому предшествовало

Сегодня после 12:00 в оккупированном Инкермане был замечен дым. Оккупанты включили дымовую завесу. Местные паблики отмечают, что в Инкермане находится главная нефтебаза Черноморского флота РФ.

Позже в районе Севастополя раздались взрывы. Оккупационные власти заявили о работе ПВО. По их словам, вблизи населенных пунктов Верхнесадовое и Кача якобы упали сбитые дроны, там возникли пожары.

Позже местный Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, что в населенном пункте Верхнесадовое заметили дым. Там расположена русская военная часть.

Позже СтратКом ВСУ сообщил, что утром 20 сентября ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту Черноморского флота оккупантов возле Верхнесадового.