ua en ru
Ср, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский о решении по ATACMS для Украины: мы на финишной прямой

Нью-Йорк, Среда 20 сентября 2023 09:12
UA EN RU
Зеленский о решении по ATACMS для Украины: мы на финишной прямой Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина и США "на финишной прямой" в вопросе о поставках дальнобойных ATACMS. Если ракеты не будут предоставлены, это приведет к потерям в поле боя в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью CNN.

Глава государства в интервью американскому изданию напомнил о желании Украины получить ракеты большой дальности от США. Американский президент Джо Байден до сих пор рассматривает решение о передаче ATACMS.

"Мы на финишной прямой, я в этом уверен", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина не хочет, чтобы ATACMS были нацелены на Россию, но стремится сохранить боевые возможности.

По словам Зеленского, для Украины "будет потерей", если это оружие не будет предоставлено. По его мнению, это приведет к "большим потерям на поле боя и в других местах".

Он также подтвердил необходимость большего количества систем противовоздушной обороны, в частности, американской системы ПВО Patriot. Зеленский подчеркнул, что они необходимы для защиты гражданских районов.

ATACMS для Украины

Украина уже долгие месяцы призывает США предоставить дальнобойные ракеты ATACMS. В последние недели западные СМИ отмечают, что вопрос передачи ракеты сдвинулся с мертвой точки. Кроме того, в Сенате США призвали Байдена немедленно передать Украине дальнобойные ракеты.

В Белом доме сдержаны в своих заявлениях, там утверждают, что еще продолжаются дискуссии о том, отправлять ли Украине ракеты большой дальности.

Получит ли Украина ATACMS после поездки Зеленского в США - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки ракети Военная помощь Война в Украине
NEWS
Ночная атака "шахедами": ПВО уничтожила 17 целей
Ночная атака "шахедами": ПВО уничтожила 17 целей
DAILY
Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны