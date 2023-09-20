Зеленский о решении по ATACMS для Украины: мы на финишной прямой

Украина и США "на финишной прямой" в вопросе о поставках дальнобойных ATACMS. Если ракеты не будут предоставлены, это приведет к потерям в поле боя в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью CNN.

Глава государства в интервью американскому изданию напомнил о желании Украины получить ракеты большой дальности от США. Американский президент Джо Байден до сих пор рассматривает решение о передаче ATACMS.

"Мы на финишной прямой, я в этом уверен", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина не хочет, чтобы ATACMS были нацелены на Россию, но стремится сохранить боевые возможности.

По словам Зеленского, для Украины "будет потерей", если это оружие не будет предоставлено. По его мнению, это приведет к "большим потерям на поле боя и в других местах".

Он также подтвердил необходимость большего количества систем противовоздушной обороны, в частности, американской системы ПВО Patriot. Зеленский подчеркнул, что они необходимы для защиты гражданских районов.

ATACMS для Украины

Украина уже долгие месяцы призывает США предоставить дальнобойные ракеты ATACMS. В последние недели западные СМИ отмечают, что вопрос передачи ракеты сдвинулся с мертвой точки. Кроме того, в Сенате США призвали Байдена немедленно передать Украине дальнобойные ракеты.

В Белом доме сдержаны в своих заявлениях, там утверждают, что еще продолжаются дискуссии о том, отправлять ли Украине ракеты большой дальности.

Получит ли Украина ATACMS после поездки Зеленского в США - читайте в материале РБК-Украина.

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