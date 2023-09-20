Британская разведка назвала причину ослабления обороны россиян под Бахмутом

Россия была вынуждена перебросить десантников на Мелитопольское направление. Это ослабило их оборону под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, с 15 сентября Вооруженные силы Украины взяли под контроль села Клещеевка и Андреевка, примерно в 8 км к югу от города Бахмут Донецкой области.

По данным британской разведки, этот тактический успех приближает украинские войска к дороге Т 05-13, одному из основных маршрутов снабжения Бахмута с юга. Однако Россия продолжает удерживать железнодорожную линию, идущую вдоль насыпи между Клещеевкой и Т-05-13, создавая легко обороняемое препятствие.

"Недавняя передислокация российских воздушно-десантных войск из Бахмута в Запорожской области на юге Украины, вероятно, ослабила оборону России вокруг Бахмута", - отмечают в Минобороны Британии.

Передислокация

Ранее британская разведка сообщала, что Россия в сентябре усилила частями ВДВ находящуюся в тяжелом положении 58-ю общевойсковую армию на Ореховском направлении в Запорожской области.

В полном составе такие силы должны составлять около 10 тысяч элитных десантников. Тем не менее, почти все подразделения, скорее всего, находятся в критическом состоянии. Их используют как обычную пехоту.

ВСУ освободили Андреевку и Клещеевку под Бахмутом на прошлой неделе. По данным Генштаба, за последние сутки российские войска пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки, однако успехов не имели.

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня. Силы обороны Украины с начала наступления на основном направлении, южном, уже освободили 260 кв. км территории.