ВСУ наступают на двух направлениях, а россияне пытаются вернуть позиции в районе Андреевки

Украинские войска продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. В то же время за прошедшие сутки оккупанты пытались восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, однако успехов не имели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сведение спикера Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

Бахмутское направление

По словам спикера, на Бахмутском направлении ВСУ успешно отбили атаки противника в районе Ягодного Донецкой области.

"Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области. Успеха не было", - сказал Ковалев.

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Также Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее города Бахмут Донецкой области. Наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. Закрепляются на достигнутых рубежах.

Мелитопольское направление

В Мелитопольском направлении Вооруженные силы Украины продолжают наступательную операцию. Наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага.

Запорожское направление

На Запорожском направлении атаки врага в районах Малой Токмачки, Работино, Новоданиловки Запорожской области обернулись для оккупантов значительными потерями в живой силе и технике.

скриншот deepstatemap.live

Марьинское направление

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление русских войск на Марьинском направлении. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где в течение суток предпринял около 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Авдеевское и Шахтерское направления

В Авдеевском и Шахтерском направлении ВСУ продолжают держать оборону на занятых рубежах. Наносят оккупационным войскам потерь в живой силе и технике.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ на утро силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 24 боевых столкновения.

В частности, как отмечают в строительстве Института изучения войны, ВСУ продвинулись возле Вербового Запорожской области, а также снова высадились на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Потери России в войне в Украине к утру среды, 20 сентября, составили 520 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 273980 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 34 артсистемы и 37 дронов.