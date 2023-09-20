Ракета "Нептун" не успела пройти испытание. Ее тестировали на реальных целях, - Неежпапа

Украинская противокорабельная ракета для комплекса "Нептун" не успела пройти весь процесс испытаний перед началом полномасштабной войны, поэтому ее доводили до нужных параметров при ударах по реальным целям россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Военно-морскими силами ВСУ Алексея Неижпапу в комментарии The Wall Street Journal .

Он отметил, что ракета "Нептун" должна пройти предварительные испытания перед началом полномасштабного вторжения РФ, но вместо этого ее тестировали в реальных целях.

По словам вицеадмирала, сначала Украина атаковала с помощью "Нептуна" российский фрегат "Адмирал Эссен". Однако системы радиоэлектронной борьбы российского корабля помешали ракетам. Тогда фрегат получил лишь незначительные повреждения, а несколько моряков получили ранения.

Неижпапа добавил, что, несмотря на это, Россия так и не поверила, что у Украины есть "настоящее ракетное оружие, и продолжала пытаться доминировать в наших районах", отправив крейсер "Москва" в зону поражения.

Напомним, что 13 апреля 2022 года две ракеты "Нептун" поразили крейсер "Москва". А 15 апреля Россия признала, что флагман российского флота затонул.

Ракеты "Нептун"

Потопление "Москвы" - не единственная заслуга "Нептун". В ночь на 14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС повели уникальную спецоперацию возле Евпатории. Тогда был поражен российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов.

Отметим, что "Нептун" - это противокорабельная крылатая ракета, разработанная Киевским конструкторским бюро "Луч". Ракета имеет боевую часть 150 кг и предназначена для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, как крейсеров, эсминцев, корветов, фрегатов, десантных кораблей.

Дальность действия ракеты - до 300 км. Она имеет дозвуковую скорость (900 км/ч) и летит на высоте в несколько метров над уровнем моря. Она также способна маневрировать во время полета.

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