ua en ru
Ср, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Отключение света в Украине: в ДТЭК назвали условие для "нормальной" зимы

Украина, Среда 20 сентября 2023 11:14
UA EN RU
Отключение света в Украине: в ДТЭК назвали условие для "нормальной" зимы Фото: в ДТЭК назвали условие для "нормальной" зимы в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Если убрать фактор обстрелов Украины, то энергетическая система пройдет зиму в нормальном режиме. В противном случае ПВО будет должна сбивать дроны и ракеты по максимуму, чтобы сохранить восстановленную за последние полгода инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука.

"Если сейчас вывести за скобки ракетные или дроновые обстрелы, то в принципе мы должны пройти зиму нормально. Без таких глобальных вызовов, которые были прошлой зимой. Но если ввести сюда обстрелы, то возникают вопросы. Потому что не ясно каким образом все это будет происходить", - отметил он.

По его мнению, в этом аспекте главное - это противовоздушная оборона (ПВО) и возможность сбивать дроны, летящие на станции ракеты.

"Потому что, к сожалению, станции, трансформаторные подстанции они не предназначены для того, чтобы выдержать удары ракет и дронов. Поэтому здесь, скажем так, на стороне ПВО задача сбивать по максимуму все, что будет лететь на наши энергетические объекты. Поэтому что можно банально не сохранить все то, что мы сделали как энергетики за последние 6 месяцев", - констатировал Сахарук.

Днем ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что "российский террор уже не станет неожиданностью и к нему готовятся все - и энергетики, и Силы обороны, и потребители".

Напомним, Россия активно применяла массированные атаки на украинскую энергетику в прошлом году. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о формировании многоуровневой защиты для энергетических объектов. "Зима будет сложной, но мы должны выстоять", - сказал он.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
відключеня світла
NEWS
Ночная атака "шахедами": ПВО уничтожила 17 целей
Ночная атака "шахедами": ПВО уничтожила 17 целей
DAILY
Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны