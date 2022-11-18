Приговор суда по делу МН17 и ракетный удар по Украине: новости за 17 ноября

Суд вынес приговор по делу о сбитом на Донбассе "Боинге"

Окружной суд Гааги 17 ноября вынес приговор по делу о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом пассажирском самолете рейса MH17 Малайзийских авиалиний, следовавшем из Амстердама в Куала-Лумпур.

Высказывания обвиняемых расцениваются как оторванные от реальности, что будет способствовать только отягчению наказания. Несмотря на то, что они думали, что сбили военный самолет, а не пассажирский, их действия были умышленными и привели к смертельным последствиям. Наоборот, это усиливает тяжесть обвинения. Адекватным наказанием не может служить срочное тюремное заключение.

Суд приговаривает Гиркина, Дубинского и Харченко к пожизненному заключению. Суд приказывает взять их под стражу. Рассмотрение дела в первой инстанции закончено. В течение 14 дней может быть подана апелляция.

Израиль приобрел "стратегическое оборудование" для Украины на миллионы долларов

Израиль под давлением США согласился профинансировать закупку "стратегического оборудования" для Украины на миллионы долларов.

Высокопоставленные политики и силовики Израиля согласились расширить помощь для Украины, а не ограничиваться гуманитарной помощью после просьбы администрации президента США Джо Байдена.

Отмечается, что оборудование будет передано через страну НАТО, поставляющую оружие Украине. Сообщается, что финансирование "стратегического оборудования" было разовым. Решение о том, продолжать ли его, как требуют Штаты, останется за следующим правительством.

Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи на 55,6 млн евро

Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи стоимостью 55,6 млн евро. Это будет десятым пакетом оборудования и вооружения, которое Финляндия передаст для нужд ВСУ с начала полномасштабного российского вторжения.

"Украина продолжает нуждаться в поддержке в защите своей территории. Ассортимент оборонного оборудования, которое сейчас направляется, является самым большим на сегодняшний день", - сказал министр обороны Антти Кайкконен.

При этом более подробная информация о содержании помощи, способе и сроке доставки не предоставляется по оперативным соображениям и с целью обеспечения доставки помощи к месту назначения.

В Киевской области света может не быть днями

Ситуация с энергоснабжением в Киевской области сложная. Жителей призывают готовиться к длительным отключениям света, которые могут длится днями.

Отметим, что Киевская ОВА просила жителей подготовиться к длительным отключениям электроэнергии. Сахарук уточнил, что под продолжительными отключениями подразумевается отсутствие электроэнергии днями.

ВСУ продвигаются в Луганской области

Вооруженные силы Украины постепенно продвигаются вперед в Луганской области, однако каждый метр дается достаточно тяжело.

На направлении Сватово-Кременная тенденция пока положительная, ВСУ продвигаются вперед. В то же время Гайдай добавил, что каждый метр Луганщины дается ВСУ достаточно тяжело. По его мнению, одной из причин является отсутствие фактора неожиданности, как было, в частности, при освобождении Харьковской области.

"После деоккупации Харьковской области российские войска все же успели огромную территорию заменять, подтянуть резервы. Они также привезли отряды кадыровцев и тех зэков, которые набирал Пригожин, успели взорвать мосты, построить определенные оборонные сооружения. Поэтому каждый метр Луганской области, каждый населенный пункт дается достаточно тяжело", - добавил глава ОВА.

Мокрый снег и гололедица: погода на сегодня

В большинстве регионов Украины в пятницу, 18 ноября, синоптики прогнозируют мокрый снег, местами ожидается гололедица.

Так, ночью осадки в виде снега пройдут по всей Украине, кроме юга и запада. В восточных регионах прогнозиурется сильный дождь и мокрый снег. Днем осадки дойдут и до запада. При этом в Закарпатье и в южной части преимущественно дожди

Кроме того, синоптики предупреждают о налипании снега и гололедице на дорогах. Что касается температуры, то днем столбик термометра будет колебаться в районе 3-9 градусов тепла, на юге днем температура может прогреться до 9-14 градусов, на остальной территории в течение суток 0-5 градусов мороза.