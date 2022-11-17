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Оккупанты ударили по инфраструктуре Одесской области

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Одесская область, Четверг 17 ноября 2022 09:23
Оккупанты ударили по инфраструктуре Одесской области Фото: оккупанты ударили по инфраструктуре Одесской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 17 ноября российские войска нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Максима Марченко.

"Противник нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры в нашей области. Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины. Прошу жителей области находиться в укрытиях", - написал он, не уточнив, какой именно объект пострадал от удара.

Обновлено 10:45.

По информации издания "Думская", в результате утренней ракетной атаки по Одесской области пострадали три человека.

Напомним, в Украине с самого утра объявили масштабную воздушную тревогу. По состоянию на 9:00 все области, кроме Крыма, "красные".

О взрывах уже сообщили в Днепре и Черкасской области. Тем временем в Киевской области известно о работе системы ПВО.

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Одесса Взрыв ракетный удар
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