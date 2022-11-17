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Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи на 55,6 млн евро

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Финляндия, Четверг 17 ноября 2022 16:37
Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи на 55,6 млн евро Фото: Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи на 55,6 млн евро (pixabay.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи стоимостью 55,6 млн евро. Это будет десятым пакетом оборудования и вооружения, которое Финляндия передаст для нужд ВСУ с начала полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Финляндии.

"Украина продолжает нуждаться в поддержке в защите своей территории. Ассортимент оборонного оборудования, которое сейчас направляется, является самым большим на сегодняшний день", - сказал министр обороны Антти Кайкконен.

При этом более подробная информация о содержании помощи, способе и сроке доставки не предоставляется по оперативным соображениям и с целью обеспечения доставки помощи к месту назначения.

Отмечается, что общая стоимость всех пакетов оборонной помощи, предоставленных Финляндией Украине, сейчас составляет 160,4 млн евро.

Напомним, предыдущий пакет военной помощи Украине от Финляндии составил 11,8 млн евро.

Кроме того, Финляндия не исключает возможности подготовки украинских войск на своей территории.

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