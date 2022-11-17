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Арестович назвал силы россиян, которые пытались наступать на Гуляйполе

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Четверг 17 ноября 2022 22:32
Арестович назвал силы россиян, которые пытались наступать на Гуляйполе Фото: советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Российские военные пытались наступать на Гуляйполе силами шести штурмовых групп, но все попытки оказались неудачными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

"На Запорожском направлении около 6 штурмовых групп в составе где-то по 100-120 человек со вчерашнего утра пытались буквально брать Гуляйполе. А поддерживала их, считай, БТГ. Маловато оказалось для каких-то подвигов, сейчас не двигаются, больше 12 часов стоят на месте", - отметил Арестович.

По его словам, серьезного наступления не вышло. Фактически имело место местное движение, возможно, попытка разведки обороны. По мнению Арестовича, попытка вышла неудачной.

Напомним, вчера Арестович заявил, что российские военные на Запорожском направлении пошли в наступление.

Также ранее мы писали, что Алексей Арестович заявил, что когда Вооруженные силы Украины будут освобождать левый берег Днепра, они не будут атаковать "в лоб".

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