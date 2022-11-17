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Плановые включения на 2-3 часа. В Киевской области света может не быть днями

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Киевская область, Четверг 17 ноября 2022 13:46
Плановые включения на 2-3 часа. В Киевской области света может не быть днями Фото: в Киевской области света может не быть днями (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Ситуация с энергоснабжением в Киевской области сложная. Жителей призывают готовиться к длительным отключениям света, которые могут длится днями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире телемарафона.

Отметим, что Киевская ОВА просила жителей подготовиться к длительным отключениям электроэнергии. Сахарук уточнил, что под продолжительными отключениями подразумевается отсутствие электроэнергии днями.

По его словам, вероятно, в некоторых районах будут вводить не плановые отключения электроэнергии, а плановые включения.

"И к сожалению количество часов, в течение которых могут быть эти плановые включения пока очень короткие, это 2-3 часа максимум", - добавил он.

Напомним, сегодня по всей Украине введены графики почасовых отключений электроэнергии, а также дополнительно планируются аварийные отключения.

При этом в Киеве введены экстренные отключения электроэнергии. Плановые графики отключений бездействуют.

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Электроэнергия Веерные отключения ДТЭК Киевская область
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