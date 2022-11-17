Катастрофа MH17. Суд оглашает приговор по делу о сбитом на Донбассе "Боинге"

Окружной суд Гааги сегодня, 17 ноября, оглашает приговор по делу о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом пассажирском самолете рейса MH17 Малайзийских авиалиний, следовавшем из Амстердама в Куала-Лумпур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Суд выносит приговор:

15:22. Суд переходит к оценке доказательств:

Обоснованно доказано то, что самолет разбился в результате поражения ракетой "Бук" в районе поселка Первомайское Донецкой области. Среди доказательств - фото следа ракеты в небе, спутниковые снимки места запуска ракет, показатели свидетелей и экспертиза нидерландских и бельгийских органов.

Короткое замечание - в материалах дела упомянуто большое количество отчетов специалистов. Представителей концерна "Алмаз-Антей" считает компетентными в некоторой степени. Но концерн связан с властями России, которая отрицает причастность к войне на Донбассе и катастрофе MH17. Большое количество материалов от них было сфальсифицировано. Эти факты ставят под сомнение убедительность их доказательств. Во-вторых, концерн был заинтересован в том, чтобы следствие шло в нужном ему русле.

15:13. Суд продолжает оценивать линии защиты и обвинения в деле MH17.

Защита предъявила как аргумент то, что прокуратура переняла точку зрения украинских спецслужб и оценивала все только с точки зрения. Но прокуратура провела свое расследование и доказала происхождение полученных материалов и обеспечила возможность проверки их подлинности.

Команда защиты получила много материалов, которые не вошли в дело. При этом многие материалы так и не были переданы суду. Это означает, что сама защита считает, что они нерелевантны для суда.

Суд отмечает, что рассмотрел доводы защиты о якобы ограничениях в отношении обвиняемого Олега Пулатова. Но пришел к выводу, что эти аргументы защиты не состоятельны.

15:07. Суд оценивает то, как позиция обвинения могла повлиять на ход дела:



Мы считаем, что высказывания прокуратуры и Совместной следственной группы потенциально повлияли на права обвиняемых. Но суд считает, что в то же самое время международное сообщество уже было проинформировано, поскольку фото были опубликованы в интернете. Поэтому вмешательство в их личную жизнь было ограниченным. И мы считаем, что высказывания в адрес обвиняемых не повлияло на ход дела.

15:05. Есть доказательства того, что российские войска вели обстрелы со своей территории. По заявлениям свидетелей, некоторые подразделения заходили на территорию Украину и после обстрелов выходили обратно. Это свидетельствует о наличии скоординированных действиях сепаратистов и российских военных против Вооруженных сил Украины.

Таким образом, суд полагает, что как минимум с середины мая 2014 года на территории Украины имел место международный вооруженный конфликт. Для обвиняемых это означает, что они не могут сослаться на иммунитет, пока Российская Федерация не возьмет ответственность за действия сепаратистов. Москва до сих пор отрицает контроль над "ДНР" и сами обвиняемые отрицают причастность к Вооруженным силам РФ. Уже по этой причине они не в праве ссылаться на иммунитет в связи с крушением MH17.

15:02. Суд установил, что Российская Федерация имела общий контроль над так называемой "ДНР" с апреля 2014 года. Многие главари сепаратистов были тесно связаны с руководством России. В частности, "премьер-министр" Александр Бородай называл советника Путина Владислава Суркова "своим человеком в Кремле". Кроме того, Кремль согласовывал назначения на "министерские посты" и координировал поставки российских вооружений на Донбасс.

Напомним, что судебный процесс начался еще 9 марта 2020 года и продолжался более двух с половиной лет. Обвиняемыми по делу являются Игорь Гиркин на тот момент так называемый "министр обороны ДНР", двое граждан России Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

В результате авиакатастрофы Boeing 777 погибли 298 пассажиров и членов экипажа. Фигурантам были предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Нидерландов - причинение крушения (ст. 168) и убийство пассажиров (ст. 289).

Вынесенное судом решение может быть обжаловано. Для прокуратуры и обвиняемых срок обжалования составляет 14 дней после вынесения приговора.

Что произошло на Донбассе в 2014 году

Напомним, что 17 июля 2014 года в небе над украинским Донбассом пассажирский лайнер рейса MH17 Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит боевиками так называемой "ДНР".

Следственная комиссия установила, что Boeing был сбит ракетой, запущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Он принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде РФ, дислоцировавшейся в Курске. ЗРК был отправлен в Украину, где сепаратисты и боевики использовали его в боях против ВСУ.

В результате атаки погибли 298 человек. Из них две трети - это граждане Нидерландов. Также на борту находились граждане Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Бельгии, Германии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии.

Кто расследовал катастрофу

Для расследования дела была сформирована Международная следственная группа. В нее вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. В марте 2016 года следователи подтвердили предположение, что самолет Малайзийских авиалиний был сбит именно с российского "Бука".