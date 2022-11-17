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Мокрый снег и гололедица ожидаются завтра на большей части Украины

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Четверг 17 ноября 2022 15:41
Мокрый снег и гололедица ожидаются завтра на большей части Украины Фото: мокрый снег и гололедица ожидаются завтра на большей части Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В большинстве регионов Украины в пятницу, 18 ноября, синоптики прогнозируют мокрый снег, местами ожидается гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, ночью осадки в виде снега пройдут по всей Украине, кроме юга и запада. В восточных регионах прогнозиурется сильный дождь и мокрый снег. Днем осадки дойдут и до запада. При этом в Закарпатье и в южной части преимущественно дожди.

Кроме того, синоптики предупреждают о налипании снега и гололедице на дорогах.

Что касается температуры, то днем столбик термометра будет колебаться в районе 3-9 градусов тепла, на юге днем температура может прогреться до 9-14 градусов, на остальной территории в течение суток 0-5 градусов мороза.

Также местами может усилиться ветер до 15-18 м/с.

Напомним, вчера столицу Украины накрыл первый снег. Также осадки в Киеве прогнозируются в ближайшее дни.

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