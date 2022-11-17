ua ru
Чт, 17 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Израиль приобрел "стратегическое оборудование" для Украины на миллионы долларов, - СМИ

Новина українською →
Четверг 17 ноября 2022 14:11
Израиль приобрел "стратегическое оборудование" для Украины на миллионы долларов, - СМИ Фото: Израиль приобрел "стратегическое оборудование" для Украины на миллионы долларов (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Израиль под давлением США согласился профинансировать закупку "стратегического оборудования" для Украины на миллионы долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haaretz.

Издание со ссылкой на западные дипломатические источники сообщило, что высокопоставленные политики и силовики Израиля согласились расширить помощь для Украины, а не ограничиваться гуманитарной помощью после просьбы администрации президента США Джо Байдена.

Отмечается, что оборудование будет передано через страну НАТО, поставляющую оружие Украине. Сообщается, что финансирование "стратегического оборудования" было разовым. Решение о том, продолжать ли его, как требуют Штаты, останется за следующим правительством.

Кроме того, Haaretz пишет, что в последние месяцы Иерусалим согласился разрешить странам НАТО, таким как Британия, передавать Украине системы вооружения, включающие оптико-электронное оборудование и системы управления огнем, производимые израильскими компаниями.

Помимо прочего, по данным американских источников, Израиль тайно помогает Украине в сфере разведки.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что лидер партии "Ликуд" Беньямин Нетаньяху пообещал разобраться с вопросом возможности поставки систем ПВО в Украину.

При этом ранее глава Минобороны Израиля Бени Ганц заявил, что у страны нет в распоряжении достаточных производственных мощностей, чтобы обеспечить поставки систем ПВО для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Война России против Украины
NEWS
Крылатые ракеты и иранские Shahed: ВСУ раскрыли детали сегодняшней атаки России
Крылатые ракеты и иранские Shahed: ВСУ раскрыли детали сегодняшней атаки России
DAILY
Куда Россия перекинет херсонскую группировку и где ждать основные бои
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Куда Россия перекинет херсонскую группировку и где ждать основные бои