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Российские войска ударили по Запорожской области: есть жертвы

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Запорожская область, Четверг 17 ноября 2022 09:40
Российские войска ударили по Запорожской области: есть жертвы Фото: российские войска ударили по Запорожской области (facebook.com/kpszsu)
Автор: Руслан Гаращенко

Ночью 17 ноября российские войска нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов Запорожской области. Ракеты попали в гражданские объекты, есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Запорожской ОВА Александра Старуха в Telegram.

Обновлено 09:52. Число жертв возросло до четырех.

"Вольнянск. Запорожская область. Через ночные обстрелы россиянами зафиксировано прямое попадание в жилые дома. В одном из них проживали 3 семьи, всего около 10 человек", - написал заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

По его словам, сейчас спасатели осуществляют спасательно-поисковые работы по деблокированию людей из-под завалов.

"Подтверждено 4 погибших", - сообщил Тимошенко.

"Ночью россияне снова нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов в Вольнянском районе. В результате попадания трех ракет разрушены гражданские сооружения. В частности, разрушен двухэтажный жилой дом", - написал Старух.

По словам Старуха, под завалами оказались люди. По предварительным данным, двое из них погибли.

Фото: последствия обстрела Запорожской области (t.me/starukhofficial)

Напомним, в Украине с самого утра 17 ноября объявили масштабную воздушную тревогу. По состоянию на 9:30 все области, кроме Крыма, "красные".

Массированные удары наносятся по всей территории Украины. Взрывы прогремели в Днепре, Черкасской и Киевской областях. Также известно о попадании в объект инфраструктуры в Одесской области.

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