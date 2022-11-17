Российские войска ударили по Запорожской области: есть жертвы

Ночью 17 ноября российские войска нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов Запорожской области. Ракеты попали в гражданские объекты, есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Запорожской ОВА Александра Старуха в Telegram .

Обновлено 09:52. Число жертв возросло до четырех.

"Вольнянск. Запорожская область. Через ночные обстрелы россиянами зафиксировано прямое попадание в жилые дома. В одном из них проживали 3 семьи, всего около 10 человек", - написал заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

По его словам, сейчас спасатели осуществляют спасательно-поисковые работы по деблокированию людей из-под завалов.

"Подтверждено 4 погибших", - сообщил Тимошенко.

"Ночью россияне снова нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов в Вольнянском районе. В результате попадания трех ракет разрушены гражданские сооружения. В частности, разрушен двухэтажный жилой дом", - написал Старух.

По словам Старуха, под завалами оказались люди. По предварительным данным, двое из них погибли.

Фото: последствия обстрела Запорожской области (t.me/starukhofficial)