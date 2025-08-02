Все решится 8 августа? Дедлайн от Трампа, переговорный стол в Турции и дерзость Путина - дайджест недели

Дональд Трамп обновил свой ультиматум Кремлю, активизировав подготовку к следующим переговорам о завершении российско-украинской войны – с возможной кульминацией уже на следующей неделе.

Главное:

Как Трамп пересмотрел дедлайн для Путина по завершению войны?

Что на это ответили в России, Украине и Европе?

Почему покупатели российской нефти постепенно от нее отказываются и как это может повлиять на экономику РФ?

Трамп сокращает дедлайны

В понедельник, 28 июля президент США Дональд Трамп установил для России новый срок по завершению войны. Он дал РФ "10 или 12 дней, чтобы решить вопрос Украины, поскольку прогресс не достигнут". Впоследствии и.о. заместителя постоянного представителя США при ООН Джон Келли уточнил, что Штаты хотят, чтобы мирное соглашение между Украиной и Россией было заключено до 8 августа.

Трамп подчеркнул, что Путин должен заключить соглашение о перемирии, иначе США введут дополнительные пошлины на российские товары. Кроме того, он заявил, что больше не собирается разговаривать с российским диктатором.

В Украине такой поворот расценили положительно и с некоторым оптимизмом. "Четкая позиция и выраженная решимость президента США – как раз вовремя, когда многое может измениться благодаря силе ради настоящего мира", – написал президент Украины Владимир Зеленский.

По мнению премьер-министра Польши Дональда Туска, вероятность приостановления российско-украинской войны в ближайшее время высока.

"Есть неплохие шансы и множество признаков, которые указывают на возможность того, что российско-украинская война будет по меньшей мере приостановлена в ближайшем будущем", – сказал он на пресс-конференции 30 июля.

Переговоры на разных уровнях

Диалог США и России продолжается, подтвердил Государственный секретарь США Марко Рубио 31 июля - но безуспешно.

"Мы продолжаем контакты с российской стороной – буквально на этой неделе, в понедельник или вторник, у нас был разговор. Не с Путиным, а с некоторыми его приближенными, в надежде найти какое-то понимание на пути к миру. Но мы не видим прогресса", – рассказал Рубио.

Вместе с тем, на днях Россию посетит спецпредставитель президента США Стивена Уиткофф. Ранее частый гость страны-агрессора, Виткофф не посещал ее уже три месяца.

Несколько ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах собрать в Турции лидеров Украины и России, Владимира Зеленского и Владимира Путина, при возможном участии Дональда Трампа.

"Мы считаем, что эта война должна закончиться. Как переговорный стол был накрыт в Стамбуле, так и стол мира снова будет накрыт в Турции", – заявил Эрдоган 28 июля.

По словам Эрдогана, он провел телефонные разговоры с Трампом и Путиным по этому поводу. Кроме того, президент Турции имел личную встречу с украинской делегацией 23 июля.

Ответ России

В Кремле новые заявления Трампа прокомментировали двояко. К тому же в ночь на четверг Россия нанесла очередной массированный удар по Киеву, показав свои реальные намерения.

С одной стороны, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва "приняла к сведению" позицию Трампа, однако не меняет курса на проведение войны против Украины. Песков подчеркнул, что для Кремля приоритетом является защита "собственных национальных интересов" в любом варианте "решения конфликта". Кроме того, Россия якобы не боится санкций, поскольку находится под ними давно и уже выработала "иммунитет".

С другой стороны, бывший президент России Дмитрий Медведев назвал новый ультиматум "шагом к войне" между США и РФ.

"Трамп играет в ультиматум с Россией: 50 дней или 10... Ему следует помнить две вещи: 1. Россия это Израиль и даже Иран. 2. Каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо (экс-президента США Джо Байдена, - ред.)", –написал Медведев.

В ответ на реплику Трамп предупредил о последствиях. "Передайте Медведеву, бывшему президенту России, который считает себя все еще президентом, чтобы он следил за своими словами. Он вступает на очень опасную территорию!", – ответил россиянину Трамп.

Сам Путин 1 августа сообщил, что Россия якобы готова к мирным переговорам с Украиной, но озвученные в прошлом году требования Кремля остаются неизменными.

Среди ранее высказанных требований: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, "демилитаризация" и "денацификация" Украины. Также РФ требует вывода войск из четырех регионов Украины (Запорожская, Херсонская, Донецкая и Луганская области).

Путин цинично добавил, что Россия готова подождать, если в Украине якобы считают, что сейчас не время для переговоров.

Давление на Индию и Китай

Параллельно США давят на главных покупателей российских углеводородов, хоть и в рамках более широких торговых переговоров.

30 июля Трамп ввел торговые пошлины против Индии. Одна из причин – ее торговля с Россией. По его словам, хотя Индия является другом США, за эти годы с ней вели сравнительно немного торговли, поскольку ее "тарифы слишком высокие, одни из самых высоких в мире". Также Индия имеет "самые жесткие и неприятные нетарифные торговые барьеры среди всех стран".

"Кроме того, они всегда закупали подавляющее большинство своего военного оборудования в РФ и являются крупнейшим покупателем энергоресурсов у России наряду с Китаем – в то время, как все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине – все это плохо. Поэтому Индия будет облагаться тарифом в размере 25% и получит штраф за указанное выше, начиная с первого августа", –сообщил Трамп.

В то же время индийские компании начали отказываться от российской нефти. По информации Reuters, компании Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum и Mangalore Refinery не запрашивали новые партии сырья из России и будут покупать нефть на спотовом рынке. Это подтверждают четыре источника агентства, знакомые с их планами. В перспективе это должно ударить по российской экономике, поскольку доходы бюджета РФ сократятся.

Кроме того, на этой неделе в ходе переговоров США и Китая в Стокгольме американская сторона выразила недовольство по поводу закупок Китаем иранской нефти и экспорта в Россию товаров двойного назначения на сумму более 15 млрд долларов. Министр финансов США Скотт Бессент также в очередной раз заявил, что США введут вторичные пошлины в размере 100% на покупателей российской нефти, среди которых главным является Китай.

В целом, на разных дипломатических треках, связанных с российско-украинской войной, заметно определенное оживление. Однако контакты между сторонами, и прежде всего, между США и Россией приносят мало результата. Как и раньше, все упирается в неуступчивость Кремля и его веру в возможность в конце концов "пересидеть" Украину и Запад. И, очевидно, в скепсис относительно решимости Трампа ввести действительно серьезные санкции. Возможность проверить серьезность заявлений американского президента будет уже к концу следующей недели, с наступлением объявленного Трампом дедлайна 8 августа.