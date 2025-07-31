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"Следи за словами": Трамп резко ответил Медведеву на угрозы войной

США, Четверг 31 июля 2025 08:14
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"Следи за словами": Трамп резко ответил Медведеву на угрозы войной Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент США Дональд Трамп жестко отреагировал на угрозы войной со стороны заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева. Американский лидер предупредил его, что подобные заявления опасны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Truth Social.

Отвечая Медведеву Трамп заявил, что США не интересует экономическое сотрудничество с Россией или Индией, назвав их экономики "мертвыми".

"Мне безразлично, что Индия делает с Россией. Они могут вместе уничтожить свои мертвые экономики, мне все равно. Мы почти не ведем бизнеса с Индией, их тарифы слишком высокие, одни из самых высоких в мире. Так же Россия и США почти не ведут бизнеса между собой", - заявил президент.

А также американский лидер унизительно вспомнил о политическом прошлом Медведева.

"Давайте так и оставим, и передайте Медведеву, бывшему президенту России, который считает себя все еще президентом, чтобы он следил за своими словами. Он вступает на очень опасную территорию!", - подытожил он.

Новый дедлайн Трампа новый дедлайн

Напомним, 28 июля президент США Дональд Трамп заявил, что он решил изменить условия своего ультиматума о вторичных тарифах для российского диктатора Владимира Путина. Теперь у диктатора нет 50 дней на достижение мира с Украиной.

Как уточнил американский лидер, у главы Кремля осталось 10-12 дней.

Стоит отметить, что России такой подход не понравился, и в частности Медведев назвал новый ультиматум "шагом к войне" между США и РФ.

"Трамп играет в ультиматум с Россией: 50 дней или 10... Ему следует помнить две вещи: 1. Россия это Израиль и даже Иран. 2. Каждый новый ультиматум - это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по пути Сонного Джо (ред.- экс-президент США Джо Байден)", - написал он.

В отчете американского Института изучения войны также указано, что чиновники Кремля пытаются заставить президента Трампа отказаться от десятидневного срока для завершения войны в Украине и нормализовать отношения с Москвой.

Более того, вчера, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия выработала "определенный иммунитет" к санкциям и готова к новым экономическим ограничениям.

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Дмитрий Медведев Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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