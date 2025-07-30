Трамп ударит тарифами по одному из крупнейших торговых партнеров России

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины протий Индии. Одна из причин - ее торговля с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американского лидера в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что хотя Индия является другом США, за эти годы с ней вели сравнительно немного торговли, поскольку ее "тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире". Также у Индии "самые жесткие и неприятные нетарифные торговые барьеры среди всех стран". "Кроме того, они всегда закупали подавляющее большинство своего военного оборудования у РФ и являются крупнейшим покупателем энергоресурсов у России наряду с Китаем - в то время как все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине - все это плохо. Поэтому Индия будет облагаться тарифом в размере 25% и получит штраф за указанное выше, начиная с первого августа", - подчеркнул президент.