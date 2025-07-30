Трамп ударит тарифами по одному из крупнейших торговых партнеров России
Президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины протий Индии. Одна из причин - ее торговля с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американского лидера в соцсети Truth Social.
Трамп отметил, что хотя Индия является другом США, за эти годы с ней вели сравнительно немного торговли, поскольку ее "тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире". Также у Индии "самые жесткие и неприятные нетарифные торговые барьеры среди всех стран".
"Кроме того, они всегда закупали подавляющее большинство своего военного оборудования у РФ и являются крупнейшим покупателем энергоресурсов у России наряду с Китаем - в то время как все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине - все это плохо. Поэтому Индия будет облагаться тарифом в размере 25% и получит штраф за указанное выше, начиная с первого августа", - подчеркнул президент.
Угрозы Трампа о вторичных тарифах
Напомним, только несколько недель президент США Дональд Трамп заявил, что введет против России 100% вторичные тарифы, если она за 50 дней не заключит мирную сделку с Украиной.
Вчера, 29 июля, американский лидер отметил, что дедлайн сокращается до 10 дней. По его словам, причин ждать больше нет, поскольку ответ России на его ультиматум уже очевиден.
Стоит заметить, что такие тарифы грозят и Индии, поскольку она является одним из крупнейших импортеров российской нефти.
Недавно министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заверял, что если Трамп введет вторичные тарифы, то его страна откажется от российской нефти.