Рубио заявил о новых переговорах с окружением Путина об Украине: есть ли прогресс

Американские чиновники на этой неделе контактировали с приближенными российского диктатора Владимира Путина. Они обсуждали вопрос войны РФ против Украины.

Как передает РБК-Украина , об этом в интервью Fox News Radio заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

Рубио отметил, что президент Дональд Трамп ждал уже более шести месяцев и делал все возможное для того, чтобы война России против Украины завершилась.

"Мы продолжаем контакты с российской стороной - буквально на этой неделе, в понедельник или вторник, у нас был разговор. Не с Путиным, а с некоторыми его приближенными, в надежде найти какое-то понимание по пути к миру. Но мы не видим прогресса", - рассказал госсекретарь.

Он уточнил, что больше всего Трампа расстраивает, когда он после хороших телефонных разговоров с Путиным включает новости и видит, что Россия разбомбила очередной украинский город, который находится далеко от линии фронта.

"Поэтому в какой-то момент ему придется принять решение: стоит ли дальше пытаться договариваться о перемирии, если одна из сторон в нём не заинтересована", - добавил Рубио.

По его словам, у американского лидера сейчас есть много вариантов давления на Россию. Он может ввести вторичные санкции на продажу российской нефти, поскольку это значительная часть доходов Москвы. Также возможны санкции на банковский сектор, которые "будут серьезными".

"Повторю: мы надеемся этого избежать и найти путь, который приведет к прекращению боевых действий. Мы открыты к разным сценариям, но лучший путь - это прекратить стрельбу и начать говорить. Пока, по крайней мере на наш взгляд, российская сторона не проявляет искреннего интереса к достижению этой цели", - подчеркнул Рубио.

Также он обратил внимание, что Трамп "не намерен ждать вечно".