Зеленский сделал заявление о новом дедлайне Трампа для Путина

Решение президента США Дональда Трампа сократить дедлайн для российского диктатора Владимира Путина - это проявление силы, которая может приблизить мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в соцсети X .

Президент добавил, что Украина все так же привержена миру. Киев хочет неустанно работать с Вашингтоном, чтобы сделать обе страны более безопасными, сильными и процветающими.

"Четкая позиция и выраженная решимость президента США - как раз вовремя, когда многое может измениться благодаря силе ради подлинного мира. Я благодарю президента Трампа за его сосредоточенность на спасении жизней и прекращении этой ужасной войны", - отметил Зеленский.

Новый дедлайн Трампа

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он решил поменять условия своего ультиматума о вторичных тарифах для российского диктатора Владимира Путина. Теперь у диктатора нет 50 дней на достижение мира с Украиной.

Позже американский лидер уточнил, что у главы Кремля осталось 10-12 дней.

Стоит заметить, что ранее Трамп обещал ввести против России 100% вторичные тарифы. Это прямая угроза не только для Москвы, но и для ее торговых партнеров.

Также американский лидер отмечал, что рассматривает не только вторичные тарифы, но и вторичные санкции против России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.