Летели дроны и баллистика, основное направление удара - Киевщина: как ПВО отразила ночную атаку РФ

Фото: силы ПВО этой ночью сбили 4 ракеты и 149 вражеских дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)

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В ночь на 7 ноября Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине с применением баллистических ракет и ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали Украину: ракетами "Искандер-М"/"Циркон"/KN-23/С-400 (районы пуска - Брянская, Воронежская обл. РФ)

172 ударными беспилотниками типа Shahed (137 из них - реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия" (из направлений: Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ Донецк, ТОТ АР Крым - Гвардейское, Чауда). Основное направление удара - Киевская область. По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 4 ракеты "Искандер-М"/"Циркон"/KN-23/С-400 и 149 вражеских беспилотников. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 24 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях.