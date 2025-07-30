Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции

Почему Турция анонсирует встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина, прибудет ли на такой саммит еще и Дональд Трамп и какие шансы на то, что он вообще состоится – читайте в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота.

Главное:

Почему Турция начала продвигать тему встречи Зеленского с Путиным на своей территории?

Как намерения собрать лидеров связаны с ультиматумом Трампа?

Почему Турция является лучшей переговорной площадкой для Путина?

Что может заставить Путина приехать на переговоры?

"Мы считаем, что эта война должна закончиться. Как переговорный стол был накрыт в Стамбуле, так и стол мира снова будет накрыт в Турции – и эта кровопролитная война будет завершена", – заявил в понедельник, 28 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Заявления и действия турецкого лидера в последнее время свидетельствуют о серьезной настроенности вывести переговоры по российско-украинской войне на новый уровень. Для этого он планирует устроить встречу лидеров воюющих государств, Владимира Зеленского и Владимира Путина, при своем посредничестве. Участие в переговорах президента США Дональда Трампа также возможно, однако ни формат, ни сами встречи пока никем не подтверждены.

Как заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, его страна получила "принципиальное согласие" от всех сторон на проведение саммита, но дата зависит от результатов работы переговорных групп России и Украины.

По данным CNN Turk, Турция намерена воспользоваться личными контактами Эрдогана со всеми лидерами. С этой целью президент Турции провел телефонные разговоры и с Трампом, и с Путиным.

Окно возможностей

Для такой встречи действительно появились определенные перспективы, однако остается очень много факторов, которые могут повлиять на развитие ситуации.

"Турция постоянно находится в режиме stand-by (ожидания, - ред.) и включается, когда видит возможность для диалога. Сегодня, на фоне изменений геополитической ситуации и активной роли Соединенных Штатов, у турецкого руководства есть ощущение, что "окно возможностей' открылось", – отметила в комментарии РБК-Украина старший аналитик Центра исследований современной Турции Евгения Габер.

В середине июля президент США Дональд Трамп, кажется, наконец осознал, что Путин давно водит его за нос. На встрече с Генсеком НАТО Марком Рютте американский лидер заявил, что "очень недоволен" хозяином Кремля и дал 50 дней, чтобы Путин пошел на прекращение огня. Однако уже 28 июля Трамп пересмотрел сроки своего ультиматума, сократив его до "10-12 дней". А 29 июля уточнил, что отсчет 10 дней начинается с этой даты.

Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп (фото: Getty Images)

Активизация Эрдогана и новый ультиматум Трампа не случайно совпали во времени. На практике это означает сотрудничество США и Турции – и в перспективе Европы – чтобы таки посадить Путина за стол переговоров.

"Турция устраивает Трампа. У него хорошие отношения с Эрдоганом и сейчас они только улучшились... Сам Эрдоган не наезжает на Трампа. У него нет с ним конфликтов, он вполне за то, чтобы договариваться", – сказал Youtube-каналу РБК-Украина политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов.

Будет ли встреча с Путиным

Позиция Украины четкая – президент Зеленский давно выступает за очную встречу с Путиным, а также хотела бы приобщить к саммиту представителей Европы – чего нельзя сказать о российском диктаторе.

В Кремле довольно туманно прокомментировали и заявления Трампа о 10-12 днях, и телефонные разговоры с Эрдоганом. 29 июля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва "приняла к сведению" позицию Трампа, однако не меняет курса на ведение войны против Украины. По его словам, "специальная военная операция" продолжается. В то же время Песков заявил о якобы сохранении приверженности мирному процессу.

Как ранее писало РБК-Украина, в России настроены по крайней мере до осени продолжать боевые действия. По мнению российского руководства, для этого еще есть военные и экономические резервы. Это главная, но не единственная проблема, которая возникает в переговорах.

"Россияне логику проведения подготовки к саммиту лидеров видят по-другому", –сказал РБК-Украина посол Украины в Турции Нариман Джелял.

По его словам, президент Зеленский предложил встречу лидеров, на которой будет очерчена определенная рамка, и уже в этой рамке продолжают работать переговорные группы.

"Россияне говорят наоборот: сначала надо, чтобы наши экспертные группы поработали, что-то согласовали и так далее. И если будет какая-то перспектива подобного согласования, тогда можно, по их мнению, говорить о перемирии вообще и о возможной встрече президентов. Мы предлагаем прекратить убийства на время разговора, они хотят убивать, пока не будут согласованы позиции до встречи президентов", – подчеркнул изданию Джелял.

Изменить российскую позицию может давно анонсированное Трампом давление на Россию в сочетании со стабильными поставками оружия для Украины. Оба эти пункта зависят от позиции США.

Относительно поставок оружия прогресс уже есть, хоть и на новых условиях. 24 июля Государственный департамент США одобрил решение о продаже Украине зенитно-ракетных комплексов HAWK Phase III и боевых машин пехоты Bradley. Средства за оружие должны поступить от европейских стран.

Метод давления на Россию очевиден – вторичные санкции, что озвучил на встрече с Рютте и сам Трамп. "Мы введем пошлины и другие меры. Это может повлиять на них, а может и нет, но это возможно", – сказал американский президент 29 июля. Впрочем президент США хочет сохранить за собой максимальную гибкость в их применении, поэтому соответствующий законопроект, который уже давно лежит без рассмотрения в Сенате и дальше поставлен на паузу.

"В ближайшем будущем я не ожидаю такой встречи и конкретных результатов, но думаю, что через некоторое время – осенью или до конца года – все нынешние усилия, возможно, возобновят реальные мирные переговоры. Но для этого сначала надо стабилизировать военную ситуацию в Украине, остановить врага", –отметил YouTube-каналу РБК-Украина политолог Владимир Фесенко.

На практике пока продолжается лишь диалог по гуманитарным вопросам –единственным практическим результатом украинско-российских встреч являются обмены пленными. Но в нынешних условиях и этого немало.

"Гуманитарный трек это, во-первых, возможность освобождать наших людей. Во-вторых, он служит поддержанию заинтересованности в стамбульском процессе, пока нет ощутимого прогресса по основной теме – перемирие. Знаете, это как немножко подогревать духовку, чтобы в нужное время туда положить то, что должно запечься. Стамбульский процесс в его нынешнем виде как раз позволяет держать ситуацию готовой", – подчеркнул РБК-Украина Нариман Джелял.

К слову, в последнее время также рассматривается встреча Трампа и Путина в Китае, на 80-ю годовщину завершения Второй мировой войны – 2 сентября 1945 года был подписан Акт о капитуляции Японии.

Впрочем, встреча в формате Трамп-Путин-Си Цзиньпин в Пекине маловероятна, ведь тогда Трамп будет вынужден вести переговоры "один против двух", считает Владимир Фесенко. К тому же, по его словам, сама атмосфера мероприятия не будет способствовать переговорам.

Поэтому Турция остается лучшей площадкой для Путина. Даже если нужно снова устроить имитацию переговоров, в очередной раз прочитав американцам лекцию об истории со времен Рюрика.

Преимущества Турции как посредника

Кроме чисто логистического удобства, существуют и другие причины, почему именно эта страна стала ключевой на переговорах, до некоторой степени даже вытеснив США.

Подход Турции к переговорам очень отличается от подхода Соединенных Штатов, отметила в комментарии изданию Евгения Габер. Анкара всегда, если есть возможность, готова предоставить площадку для переговоров и выступить не столько посредником, сколько фасилитатором.

"Это означает, что она не предлагает собственные условия мира между Россией и Украиной, не оказывает публичного давления ни на одну из сторон, но постоянно подчеркивает, что именно воюющие стороны должны решить, на каких условиях они готовы договариваться", – сказала Габер.

Существует еще один момент, важный персонально для Путина. В большинство стран цивилизованного мира российский диктатор не может попасть из-за действующего международного ордера на арест по обвинению в незаконной депортации детей с территории Украины.

"Именно Эрдоган может гарантировать безопасность для Путина во время предложенной встречи лидеров. Потому что многие страны должны выполнить решение Международного уголовного суда. Конечно, Путин съездил в Монголию (которая является членом МУС, - ред.), но это такая себе история. Среди стран, которые могли бы претендовать (на роль посредника - ред.), Турция, на мой взгляд, подходит лучше всего", – сказал РБК-Украина посол Джелял.

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (фото: Getty images)

В то же время все это означает, что Турция будет Россию только уговаривать, поскольку частично зависима от российского топлива, хотя в последние годы пытается диверсифицировать поставки, отметила изданию Евгения Габер. Почти половина внутреннего потребления газа Турцией – это российский импорт. Кроме того, турецкая АЭС "Аккую" строится при участии Росатома, что формирует стратегическую зависимость в сфере ядерной энергетики.

"Это одна из причин, почему Турция воздерживается от давления на Россию. В публичной плоскости этот подход не изменится, отметила Габер, но за кулисами, теоретически – да. Но только при условии, если Россия будет продолжать терять влияние в регионах, где Турция традиционно имеет свои интересы (Сирия, Кавказ, Центральная Азия, Черное море), или же если Запад будет усиливать санкционное давление на Анкару, что вряд ли произойдет", – подчеркнула Евгения Габер.

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В сухом остатке по-прежнему ключевой остается роль Трампа и его воля активно давить на Россию. Президент США четко не сказал, какими будут последствия для РФ после завершения отведенного срока.

"Через 50 дней, если мы не заключим соглашение, это будет очень плохо. Будут пошлины, будут другие санкции будут направлены на Москву", – заявлял он еще о своем предыдущем дедлайне.

Конечно, своеобразное отношение Трампа к дедлайнам давно известно – его любимый срок в "две недели" по России, да и в ходе многих других переговоров, много раз переносился. Но сейчас есть признаки того, что американский лидер настроен решительно.

Все это не означает, что Трамп таки приедет на встречу к Эрдогану, Зеленскому и Путину, хотя такая вероятность остается.

Трампу нужна только такая встреча, после которой можно будет сразу объявить о громком "хорошем" результате. С другой стороны, он относится к той категории политиков, которые привыкли решать дела именно во время личных встреч. В любом случае, стоит ожидать и новых попыток повлиять персонально на Трампа.

Что касается России, то она может выполнить условия ультиматума Трампа –прекращение огня – и без личной встречи лидеров. К примеру, в прошлый раз о прекращении огня было объявлено в двух заявлениях – российско-американском и украинско-американском. Но как показывает практика, это не означает их реальное выполнение.

При написании материала использовались заявления турецких, американских, российских и украинских политиков, комментарии Наримана Джеляла, Евгении Габер, Владимира Фесенко и Максима Несвитайлова.