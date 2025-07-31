ua en ru
Чт, 31 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Экономика Энергетика Финансы Tech Авто
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Индийские НПЗ отказались от российской нефти после угроз Трампа, - Reuters

Индия, Четверг 31 июля 2025 14:48
UA EN RU
Индийские НПЗ отказались от российской нефти после угроз Трампа, - Reuters Фото: индийские друзья Путина прекратили закупки российской нефти (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Индийские государственные нефтеперерабатывающие компании прекратили закупки российской нефти на прошлой неделе. Причиной стали снижение скидок и давление со стороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации Reuters, компании Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum и Mangalore Refinery не запрашивали новые партии сырья из России. Это подтверждают четыре источника, знакомые с их планами.

Альтернативные поставки

Индийские переработчики теперь закупают нефть на спотовом рынке. Основной упор делается на сорта из Ближнего Востока и Западной Африки, в частности, на нефть Abu Dhabi Murban.

Хотя частные компании Reliance и Nayara остаются крупнейшими покупателями российской нефти в Индии, госкомпании контролируют более 60% перерабатывающих мощностей страны - около 5,2 млн баррелей в день.

Фактор Трампа

Дональд Трамп 14 июля пригрозил ввести 100% тарифы на страны, которые продолжают покупать нефть у России. Это заявление могло повлиять на решение индийских компаний отказаться от новых поставок.

Государственные компании и Министерство нефти Индии пока не прокомментировали ситуацию. В условиях повышенного риска и снижения ценовых скидок российская нефть стала менее привлекательной для индийского рынка.

Ранее под санкции ЕС попала индийская компания Nayara, на половину принадлежащая "Роснефти". Владельцы танкеров, сотрудничавших с Nayara, инициировали расторжение контрактов из-за опасений вторичных санкций.

Три страны Персидского залива обладают избыточными мощностями по добыче нефти и смогут быстро заместить российское сырье.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАФТА Индия Дональд Трамп
Новости
Стефанчук подписал закон Зеленского о НАБУ и САП
Стефанчук подписал закон Зеленского о НАБУ и САП
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции