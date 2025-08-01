Готов на условия прошлого года: Путин сделал ряд циничных заявлений о переговорах с Украиной

Россия якобы готова к мирным переговорам с Украиной, а озвученные в прошлом году требования Кремля остаются неизменными.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС " и Telegram ЦПД СНБО.

"Да, эти условия (прекращение войны в Украине - ред.), безусловно, остались прежними. Это же не условия, а цели, я сформулировал цели России. До того момента нам говорили, что непонятно, чего Россия хочет, вот мы их сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством министерства иностранных дел", - отметил Путин.

Он также добавил, что положительно оценил переговоры двух сторон в Стамбуле. По его словам, переговоры якобы всегда нужны и важны.

"Я оцениваю в целом положительно (переговоры с Украиной в Стамбуле - ред.). Как же можно не положительно оценивать то, что сотни людей вернулись на родину? Это положительно. Мы из гуманитарных соображений передали тысячи тел погибших украинских солдат, получили в ответ несколько десятков наших ребят, сложивших голову за родину. Разве это не позитивно? Конечно, это положительный момент", - добавил Путин.

Российский диктатор также цинично добавил, что Россия готова подождать, если в Украине якобы считают, что сейчас не время для переговоров.

"Ну, в принципе, можно ждать. Если руководство Украины считает, что сейчас не время, а надо подождать, пожалуйста, мы готовы подождать", - отметил он.

Что ранее требовал Путин

В июне 2024 года российский диктатор на встрече с руководством МИД РФ выдвинул ряд ультиматумов, которые он требует от Украины для якобы прекращения боевых действий.

Среди ключевых требований:

нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины.

"демилитаризация" и "денацификация".

вывод войск из четырех регионов Украины, на которые посягает РФ (Запорожская, Херсонская, Донецкая и Луганская области).

официальный отказ от планов вступления в НАТО.

Также Путин требовал "обеспечения права и свобод" русскоязычных граждан Украины, а также признания "новых территориальных реалий": статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, как субъектов Российской Федерации.

Что говорят в ЦПД

В Центре противодействия дезинформации отметили, что Путин снова все перекрутил. Украина давно поддержала предложение США о прекращении огня, еще в марте. Также Украина давно заявила о готовности к встрече лидеров, в частности с участием президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Европы.

"Путин стоит и говорит, что кто-то не хочет говорить. На самом деле именно Путин хочет дальше воевать и обстреливает Украину. Рецепт от лжи - бить его больно. Только так", - отметили в ЦПД.