В Кремле ответили на заявление Трампа о сокращении 50-дневного дедлайна

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о сокращении 50-дневного дедлайна и его "незаинтересованности" во встрече с диктатором РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пескова, которого цитируют росСМИ.

По словам Пескова, Москва "приняла к сведению" позицию Трампа, однако не меняет курса на проведение войны против Украины.

В Москве подчеркнули, что так называемая "специальная военная операция" продолжается, и в то же время заявили о якобы сохранении приверженности мирному процессу.

Песков подчеркнул, что для Кремля ключевым остается обеспечение "собственных национальных интересов" в любом формате урегулирования конфликта.

"И мы по-прежнему сохраняем приверженность мирному процессу к урегулированию конфликта вокруг Украины и обеспечению наших интересов в ходе этого урегулирования. Здесь я хотел бы избежать оценок. Мы приняли во внимание заявление президента Трампа", - заявил Песков.