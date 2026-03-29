Ответ на блокаду Ирана: Саудовская Аравия развернула перекачку нефти через пустыню
Саудовская Аравия впервые в истории вывела свой стратегический Восточно-Западный нефтепровод на полную мощность. Это позволит частично нивелировать последствия энергетического кризиса, который возник из-за операции против Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издания Bloomberg и Al Arabiya.
По данным источников в отрасли, по состоянию на 28 марта через гигантскую трубу в пустыне прокачивается 7 миллионов баррелей в сутки. Это исторический максимум для магистрали длиной 1200 км, которую построили еще в 1981 году именно на случай перекрытия Ормуза.
Из этих объемов около 5 миллионов баррелей направляются на экспорт через терминалы в порту Янбу на Красном море, а остальные - на внутренние нефтеперерабатывающие заводы. Чтобы достичь таких показателей, компания Aramco в начале марта завершила конвертацию смежных линий для перекачки сырой нефти.
Нефтепровод Petroline не может полностью заменить морской путь через Ормузский пролив, но он остается "линией жизни" для мировой экономики. Благодаря ему нефть попадает с месторождений Персидского залива прямо в Красное море. Другие маршруты, например трубопровод ADCOP в ОАЭ (1,5 млн бар/сутки), имеют значительно меньшую пропускную способность.
Правда, инфраструктура остается уязвимой. В прошлом нефтепровод уже становился целью для атак дронов йеменских хуситов. Кроме того, выход на Красное море теперь также под угрозой из-за напряженности в Баб-эль-Мандебском проливе.
Также существует технический разрыв: мощность самой трубы (7 млн баррелей) превышает возможности порта Янбу по быстрой загрузке танкеров, что создает определенное логистическое "узкое место".
Напомним, еще 18 марта стало известно, что Саудовская Аравия предложила альтернативный маршрут для поставок нефти, пока Ормузский пролив перекрыт. Речь идет о порту Янбу в Красном море, но здесь есть ряд нюансов.
Ормузский пролив: блокада Ирана
Иран в ответ на военную операцию США и Израиля фактически закрыл Ормузский пролив. Через него проходит до 20% мировых поставок нефти. Перебои уже привели к ее росту в цене.
Президент США Дональд Трамп призвал Европу и другие страны помочь разблокировать пролив. Однако получил отказ, в частности, от Франции и от Германии, после чего назвал отказ союзников по НАТО "очень глупой ошибкой".
Некоторые страны смогли договориться с Ираном о проходе танкеров через пролив. В частности, недавно Тегеран согласился разрешить проход через Ормузский пролив 20 судам под флагом Пакистана.
До этого премьер-министр Таиланда Агутин Чарнвиракул сказал, что страна достигла с Ираном соглашения о безопасном проходе таиландских нефтяных танкеров через Ормузский пролив.