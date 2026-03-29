Відповідь на блокаду Ірану: Саудівська Аравія розгорнула перекачку нафти через пустелю

16:50 29.03.2026 Нд
3 хв
Побудований ще у 1981 році, нафтопровід до порта Янбу вийшов на максимальну потужність після перекриття Ормузької протоки
aimg Антон Корж
Ілюстративне фото: Саудівська Аравія вигадала шлях обходу блокади Ірану (Getty Images)

Саудівська Аравія вперше в історії вивела свій стратегічний Східно-Західний нафтопровід на повну потужність. Це дозволить частково нівелювати наслідки енергетичної кризи, яка виникла через операцію проти Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Bloomberg та Al Arabiya.

Читайте також: Закритий, але не для всіх. Яким країнам вдалося домовитися з Іраном щодо Ормузької протоки

За даними джерел у галузі, станом на 28 березня через гігантську трубу в пустелі прокачується 7 мільйонів барелів на добу. Це історичний максимум для магістралі довжиною 1200 км, яку побудували ще у 1981 році саме на випадок перекриття Ормузу.

З цих обсягів близько 5 мільйонів барелів спрямовуються на експорт через термінали в порту Янбу на Червоному морі, а решта - на внутрішні нафтопереробні заводи. Щоб досягти таких показників, компанія Aramco на початку березня завершила конвертацію суміжних ліній для перекачування сирої нафти.

Нафтопровід Petroline не може повністю замінити морський шлях через Ормузьку протоку, але він залишається "лінією життя" для світової економіки. Завдяки йому нафта потрапляє з родовищ Перської затоки прямо до Червоного моря. Інші маршрути, як-от трубопровід ADCOP в ОАЕ (1,5 млн бар/добу), мають значно меншу пропускну здатність.

Фото: Reddit

Щоправда, інфраструктура залишається вразливою. В минулому нафтопровід уже ставав ціллю для атак дронів єменських хуситів. Крім того, вихід на Червоне море тепер також під загрозою через напруженість у Баб-ель-Мандебській протоці.

Також існує технічний розрив: потужність самої труби (7 млн барелів) перевищує можливості порту Янбу щодо швидкого завантаження танкерів, що створює певне логістичне "вузьке місце".

Нагадаємо, ще 18 березня стало відомо, що Саудівська Аравія запропонувала альтернативний маршрут для постачань нафти, поки Ормузька протока перекрита. Мова йде про порт Янбу в Червоному морі, але тут є низка нюансів.

Ормузька протока: блокада Ірану

Іран у відповідь на військову операцію США та Ізраїлю фактично закрив Ормузьку протоку. Через неї проходить до 20% світових постачань нафти. Перебої вже призвели до її зростання у ціні.

Президент США Дональд Трамп закликав Європу та інші країни допомогти розблокувати протоку. Однак отримав відмову, зокрема, від Франції та від Німеччини, після чого назвав відмову союзників по НАТО "дуже дурною помилкою".

Деякі країни змогли домовитися з Іраном про прохід танкерів через протоку. Зокрема, нещодавно Тегеран погодився дозволити прохід через Ормузьку протоку 20 суднам під прапором Пакистану.

До цього прем'єр-міністр Таїланду Агутін Чарнвіракул сказав, що країна досягла з Іраном угоди про безпечний прохід таїландських нафтових танкерів через Ормузьку протоку.

