Сотни дронов, удары по Закарпатью и предупреждение ГУР: главное о массированной атаке РФ

Россия с утра массированно атакует Украину волнами дронов, а разведка предупреждает еще и о возможном большом количестве крылатых и баллистических ракет.

РБК-Украина собрало все, что известно о российской атаке, которая может продлиться вплоть до середины завтрашнего дня.

Главное: Масштаб атаки: РФ выпустила рекордные почти 900 дронов по 19 областям, есть погибшие и раненые.

Сколько дронов уже запустила РФ

По данным Воздушных сил, с 08:00 по 18:30 враг запустил 753 ударных дронов и дронов-имитаторов. Еще 139 дронов - было запущено ночью. Поэтому общее количество уже примененных дронов достигает 892, но атака до сих пор продолжается, отмечают в Воздушных силах.

По состоянию на 18.30 украинская ПВО сбила или подавила 710 вражеских дронов. Однако 27 дронов все же попали по разным объектам страны. Еще на 26 локациях упали сбитые дроны или их обломки.

"Особенность атаки - противник в очередной раз использовал территорию Беларуси и Молдовы для пролета ударных дронов в сторону Украины", - рассказали в Воздушных силах.

Какие регионы были под ударом

Как сообщил президент Владимир Зеленский, сегодня были попадания в Закарпатской, Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой, Днепровской, Кировоградской, Запорожской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черкасской, Харьковской, Херсонской областях.

Фото: последствия вражеской атаки на Украину (t.me/dsns_telegram)

По состоянию на сейчас известно о десятках раненых, и среди них есть дети. Шесть человек погибли.

Кроме того, вечером фиксировалась активность бортов МиГ-31К и, вероятно, пуски "Кинжалов" в сторону аэродрома в Староконстантинове.

Самая большая атака на Закарпатье

Сегодня была самая массированная атака на Закарпатье с начала полномасштабного вторжения, сообщил глава Закарпатской ОвА Мирослав Билецкий. По его словам, взрывы прогремели в нескольких общинах области.

Как рассказал РБК-Украина спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, из-за вражеской атаки на Закарпатье временно (около часа) закрывали пункты пропуска на границе, в частности со Словакией. Это первый случай, когда такие меры безопасности принимались в пределах Закарпатской области.

На удары по Закарпатью впервые отреагировала Венгрия. Правительство нового премьера Петера Мадьяра осудило атаку и вызвало "на ковер" в МИД российского посла.

Удары по железной дороге

Под прицелом врага оказались сегодня и объекты "Укрзализныци". Как сообщил журналистам советник президента Дмитрий Литвин, за сутки было уже не менее 23 "прилетов" по объектам железнодорожной инфраструктуры.

Ударами были повреждены 3 локомотива, 7 вагонов пригородного сообщения, 8 грузовых вагонов, 5 тяговых подстанций, 5 депо, 2 моста.

Атака может продолжаться еще долго

Советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов прогнозирует, что вражеская атака продлится до обеда завтрашнего дня. Враг, по его мнению, пытается истощить украинскую ПВО.

Главное управление разведки предупреждало, что после массированных волн дронов враг может применить значительное количество крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также баллистики.

"Цели москвы - объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения крупных городов, в частности энергетики, предприятия ВПК, здания органов государственной власти", - отметили в ГУР.

Между тем мониторинговые паблики сообщают о высокой вероятности комбинированной атаки. На днях фиксировалась активность бортов Ту-95мс и Ту-160, а также происходили перелеты для доставки крылатых ракет на аэродром "Энгельс".

Кроме того, мониторинговые паблики предупреждают, что баллистическая угроза ночью будет на высоком уровне.