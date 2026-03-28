Таиланд договорился с Ираном о транзите судов через Ормузский пролив
Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что страна достигла соглашения с Ираном о безопасном проходе таиландских нефтяных танкеров через Ормузский пролив.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
"Было достигнуто соглашение об обеспечении безопасного транзита таиландских нефтяных танкеров через Ормузский пролив", - заявил Чарнвиракул на пресс-конференции.
На фоне напряженности вокруг Ормузского пролива такое соглашение имеет стратегическое значение для Таиланда, который стремится обезопасить поставки энергоносителей.
По словам премьера, договоренность должна уменьшить беспокойство относительно импорта топлива в страну.
Ормузский пролив
Напомним, Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. В 2025 году через него ежедневно проходило около 13 миллионов баррелей нефти, что составляло примерно 31% морских поставок.
Ранее издание Bloomberg сообщало, что власти Ирана уже начали взимать с отдельных судов плату за "безопасный проход" через Ормузский пролив. По данным источников, сумма могла достигать 2 миллионов долларов за один рейс.
Кроме того, парламент Ирана фактически подготовил законопроект, который предусматривает официальное введение такой платы за обеспечение безопасности судов, проходящих через пролив.
Также, по информации Bloomberg, администрация президента США Дональда Трампа начала анализировать, какие последствия для американской и мировой экономики будет иметь возможный скачок цен на нефть до 200 долларов за баррель.