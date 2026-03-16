Закрыт, но не для всех. Каким странам удалось договориться с Ираном по Ормузскому проливу?

Несмотря на фактическую блокаду Ормузского пролива из-за войны на Ближнем Востоке, отдельные страны смогли обеспечить безопасный проход своих судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным систем отслеживания судов, на выходных через узкий морской коридор прошел нефтяной танкер Karachi, который направляется в Пакистан.

Это может свидетельствовать о том, что отдельные государства договариваются с Ираном о транзите своих грузов.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что, по оценке Вашингтона, через пролив также проходили некоторые индийские, китайские и иранские танкеры с топливом.

По данным Kpler MarineTraffic, судно Karachi стало "первым неиранским грузовым судном, которое прошло через узкое место с включенным сигналом AIS", что может указывать на согласованный безопасный проход для отдельных грузов.