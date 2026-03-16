"Это не наша война". Германия резко ответила на призыв Трампа по Ормузскому проливу
Германия не будет отправлять свои военные корабли для защиты судов, которые проходят через Ормузский пролив.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
"Это не наша война, мы ее не начинали. Мы хотим дипломатических решений и быстрого окончания, однако дополнительные военные корабли в регионе вряд ли этому способствуют", - сказал Писториус, комментируя соответствующий призыв президента США Дональда Трампа.
Он отметил, что у Германии есть ответственность за восточный фланг Альянса и Атлантику.
"Это наша первая ответственность. Все остальное - это вещи, которые могут добавляться в отдельных случаях или же нет", - уточнил министр.
Что говорил Трамп
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что странам, которые получают нефть через Ормузский пролив, необходимо присоединиться к американо-израильской операции против Ирана.
Он призвал сделать так, чтобы Ормузский пролив оставался открытым, несмотря на попытки Ирана его заблокировать.
Австралия, Франция, Япония, Китай и Британия уже заявили о том, что они не намерены отправлять свои военные корабли в Ормузский пролив.
Стоит заметить, что Ормузский пролив - это ключевой маршрут для экспорта нефти из стран Ближнего Востока.
