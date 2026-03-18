"Глупая ошибка": Трамп сказал, будет ли мстить НАТО за отказ помогать в Ормузском проливе
Президент США Дональд Трамп назвал "очень глупой ошибкой" отказ союзников по НАТО помогать в разблокировании Ормузского пролива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Впрочем американский лидер не дал никаких намеков о том, что будет мстить союзникам по Альянсу за отказ участвовать в войне против Ирана.
Он также заявил, что страны НАТО поддерживают совместную американо-израильскую операцию, даже если они не хотели вмешиваться.
"Я считаю, что НАТО совершает очень глупую ошибку...Все с нами соглашаются, но не хотят помогать. И мы, как Соединенные Штаты, должны помнить об этом, потому что считаем это довольно шокирующим", - отметил глава Белого дома.
Относительно того, отомстит ли он союзникам по НАТО за сдержанность, Трамп сказал, что "пока ничего такого не имеет в виду".
Также, несмотря на угрозы вывести США из Альянса, американский лидер не поднимал этот вопрос на встрече во вторник.
Трамп попросил о помощи у союзников
Как известно, президент США призвал страны мира помочь в патрулировании Ормузского пролива, через который транспортируется 20% мировой нефти. Это заявление прозвучало после того, как Иран заблокировал морской путь для судов, окружив пролив дронами и ракетами.
Однако союзники по НАТО отказались вмешиваться в конфликт на Ближнем Востоке. Например, Великобритания, которая также отказала лидеру США помочь с разблокированием Ормузского пролива, не планирует направлять туда военные корабли. Максимум, на что готов Лондон - помочь с дронами в патрулировании пролива.
А еще Трамп, критикуя отказ союзников присоединиться к американской операции против Ирана, сказал, что членство в НАТО - это "определенно то, о чем нам стоит задуматься".