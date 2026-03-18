ua en ru
Ср, 18 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Глупая ошибка": Трамп сказал, будет ли мстить НАТО за отказ помогать в Ормузском проливе

00:17 18.03.2026 Ср
2 мин
Трамп назвал довольно шокирующим то, что союзники по НАТО отказались вмешиваться в конфликт
aimg Маловичко Юлия
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп назвал "очень глупой ошибкой" отказ союзников по НАТО помогать в разблокировании Ормузского пролива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Впрочем американский лидер не дал никаких намеков о том, что будет мстить союзникам по Альянсу за отказ участвовать в войне против Ирана.

Он также заявил, что страны НАТО поддерживают совместную американо-израильскую операцию, даже если они не хотели вмешиваться.

"Я считаю, что НАТО совершает очень глупую ошибку...Все с нами соглашаются, но не хотят помогать. И мы, как Соединенные Штаты, должны помнить об этом, потому что считаем это довольно шокирующим", - отметил глава Белого дома.

Относительно того, отомстит ли он союзникам по НАТО за сдержанность, Трамп сказал, что "пока ничего такого не имеет в виду".

Также, несмотря на угрозы вывести США из Альянса, американский лидер не поднимал этот вопрос на встрече во вторник.

Трамп попросил о помощи у союзников

Как известно, президент США призвал страны мира помочь в патрулировании Ормузского пролива, через который транспортируется 20% мировой нефти. Это заявление прозвучало после того, как Иран заблокировал морской путь для судов, окружив пролив дронами и ракетами.

Однако союзники по НАТО отказались вмешиваться в конфликт на Ближнем Востоке. Например, Великобритания, которая также отказала лидеру США помочь с разблокированием Ормузского пролива, не планирует направлять туда военные корабли. Максимум, на что готов Лондон - помочь с дронами в патрулировании пролива.

А еще Трамп, критикуя отказ союзников присоединиться к американской операции против Ирана, сказал, что членство в НАТО - это "определенно то, о чем нам стоит задуматься".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз НАТО Дональд Трамп Ближний восток
Новости
СМИ анонсируют миссию ЕС на "Дружбу" завтра: будут ли эксперты из Венгрии и Словакии
Аналитика
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО