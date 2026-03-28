Иран разрешит проход через Ормузский пролив 20 кораблям Пакистана

Об этом заявил глава МИД Пакистана Ишак Дар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам министра, согласно сделке, каждый через через пролив будут проходить два судна.

"Это долгожданный и конструктивный жест со стороны Ирана, заслуживающий высокой оценки. Он является предвестником мира и поможет установить стабильность в регионе", - написал Ишак Дар в соцсетях.

CNN отмечает, что ранее в четверг спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф подтвердил, что Пакистан выступает посредников в переговорах между США и Ираном.