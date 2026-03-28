ua en ru
Сб, 28 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Иран разрешит проход через Ормузский пролив 20 кораблям Пакистана

22:48 28.03.2026 Сб
2 мин
Пакистан выступает посредником в переговорах между США и Ираном
aimg Эдуард Ткач
Иран разрешит проход через Ормузский пролив 20 кораблям Пакистана Фото: раз в день будут проходить два судна (Getty Images)

Иран согласился разрешить проход через Ормузский пролив 20 единицам кораблей под флагом Пакистана.

Об этом заявил глава МИД Пакистана Ишак Дар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам министра, согласно сделке, каждый через через пролив будут проходить два судна.

"Это долгожданный и конструктивный жест со стороны Ирана, заслуживающий высокой оценки. Он является предвестником мира и поможет установить стабильность в регионе", - написал Ишак Дар в соцсетях.

CNN отмечает, что ранее в четверг спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф подтвердил, что Пакистан выступает посредников в переговорах между США и Ираном.

Блокада Ормузкого пролива

Напомним, что после начала операции США и Израиля против Ирана, Тегеран фактически заблокировал проход через Ормузский пролив, через который осуществляется около 20% мировых поставок нефти.

При этом договоренности о проходах суден все же продвигаются. Сегодня премьер-министр Таиланда Агутин Чарнвиракул сказал, что страна достигла с Ираном сделки о безопасном проходе таиландских нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

При этом вчера Reuters писало, что два крупных контейнеровоза были вынуждены изменить курс и вернуться назад попытке пройти через Ормузский пролив.

К слову, в парламенте Ирана работают над законопроектом, который позволит взимать плату за обеспечение безопасности судов, проходящих через Ормузский пролив.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Иран Пакистан Ближний восток
Новости
Аналитика
