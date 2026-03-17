"Мы не выбирали эту войну": Макрон резко отказал Трампу в помощи в Ормузском проливе

18:23 17.03.2026
3 мин
Французский лидер готов начать работу, только когда "ситуация успокоится"
aimg Валерий Ульяненко
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не будет участвовать в операции по разблокированию Ормузского пролива в нынешних условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV и Clash Report.

Макрон рассказал о позиции Франции в конфликте на Ближнем Востоке, заявив, что она "не выбирала эту войну".

"Мы не принимаем в ней участия и занимаем чисто оборонительную позицию для защиты наших граждан и поддержки наших союзников", - подчеркнул он.

Французский лидер добавил, что Париж "никогда не будет участвовать" в операциях в Ормузском проливе "в нынешних условиях". В то же время он отметил, что желает гарантировать свободу судоходства и морскую безопасность в регионе.

По словам Макрона, Франция начнет работу "после того, как ситуация успокоится". Речь идет о поиске решения вопроса о "свободе судоходства как контейнеровозов, так и танкеров" в Ормузском проливе.

Он отметил, что начал переговоры с Индией и рядом союзников в ЕС и на Ближнем Востоке. В то же время Макрон заявил, что эти дискуссии потребуют "урегулирования конфликтов с Ираном, поскольку ни при каких обстоятельствах это не может быть насильственной операцией".

Реакция Трампа

В ответ на слова Макрона президент США Дональд Трамп заявил, что французский лидер "очень скоро покинет свой пост".

Стоит отметить, что следующие президентские выборы во Франции состоятся уже в 2027 году. Макрон не сможет принять в них участия, ведь конституция страны запрещает претендовать на высший пост три раза подряд.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп призвал страны, которые получают нефть через Ормузский пролив, присоединиться к его деблокированию.

Он выразил надежду, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства направят свои корабли, чтобы пролив больше не был под угрозой "со стороны государства, которое было полностью обезглавлено".

В ответ на призыв Трампа Австралия, Япония, Великобритания, Германия и Китай уже отказались от военного участия.

Ситуация в Ормузском проливе

Напомним, ранее Трамп заявил, что готовит "командную работу" в Ормузском проливе, призывая союзников объединить усилия для патрулирования региона.

Кроме того, в Белом доме подтвердили возможность развертывания военных конвоев США для обеспечения безопасности торговых судов на фоне угрозы со стороны Ирана.

В то же время стало известно, что Европа ведет тайные переговоры с Ираном, пытаясь найти дипломатический выход из кризиса и избежать масштабной эскалации в регионе.

