В выдаче "Пакета школьника" могут отказать: как не остаться без 5 тысяч гривен

"Пакет школьника" - важная программа поддержки семей с первоклассниками. Однако в некоторых случаях в выплате 5 тысяч гривен украинцам могут отказать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Сколько заявлений на "Пакет школьника" подали украинцы

В МОН напомнили, что "Пакет школьника" - это государственная программа, инициированная президентом Украины, предусматривающая единовременную выплату 5000 гривен на каждого первоклассника.

Сообщается, что от запуска программы украинцы подали уже 97 638 заявлений на получение выплаты.

"Это почти 54% от количества первоклассников, информация о которых внесена в государственный реестр в сфере образования (АИКОМ)", - отметили в министерстве.

Уточняется, что:

большинство обращений - 94 142 заявления - поступило онлайн через приложение "Дія";

еще 3 496 заявления - было предоставлено письменно в сервисные центры Пенсионного фонда Украины.

Когда в выдаче "Пакета школьника" могут отказать

Согласно информации МОН, по состоянию на утро среды, 27 августа, было верифицировано уже 92 519 заявлений. При этом отклонено было 1 655 заявлений.

Среди причин отказа упоминаются следующие:

пребывание семьи за границей или на ВОТ - временно оккупированных территориях (помощь можно будет получить после возвращения);

отчисление или перевод ребенка в другое учебное заведение (в таких случаях нужно подать новое заявление).

Кроме того, случаются отказы из-за несоответствия данных в государственных реестрах.

"В таком случае информацию нужно обновить", - подчеркнули в министерстве.

Украинцам объяснили: чтобы помощь поступила вовремя и без лишних трудностей, важно правильно оформить данные в образовательной системе.

Как работает механизм зачисления и проверки информации

В МОН напомнили, что при зачислении ребенка в учебное заведение его данные обязательно вносятся в модернизированную систему АИКОМ - Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента.

Именно она:

взаимодействует с другими государственными системами и реестрами;

является единственным источником для подтверждения, что ребенок действительно зачислен в 1 класс.

"Верификация происходит автоматически, в частности через Государственный реестр актов гражданского состояния", - отметили в министерстве.

Важно и то, что при каждой подаче заявления в "Дії" или изменении его статуса система отправляет запрос в Пенсионный фонд Украины.

Между тем ПФУ:

раз в два дня получает из АИКОМ сводный перечень первоклассников;

дополнительно при принятии решения проводит адресную проверку в АИКОМ актуального статуса школьника и данных родителей (других законных представителей ребенка).

Именно по результатам этих проверок ПФУ обрабатывает заявление и организовывает выплату в рамках программы "Пакет школьника".

Что делать, если информация о ребенке отсутствует

В МОН посоветовали: если информация о ребенке отсутствует в услуге "Пакет школьника" в "Дії", стоит обратиться в учебное заведение.

"Уточните в школе, внесены ли данные вашего ребенка в модернизированный АИКОМ. Также учебному заведению стоит проверить наличие в АИКОМ регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН) родителей или законных представителей", - объяснили украинцам.

Уточняется, что если эти данные отсутствуют, их нужно предоставить учебному заведению для внесения.

В МОН напомнили, что сообщение в "Дії" приходит только после передачи данных из системы АІКОМ в ПФУ - то есть не в день подачи заявления или зачисления ребенка в школу.

"Данные из АИКОМ передаются в ПФУ раз в 2 дня, поэтому задержка может составлять до 48 часов", - уточнили в ведомстве.

Как оформить "Пакет школьника" офлайн - без "Дії"

Те из граждан, которые не используют "Дія" или не имеют ID-карты или загранпаспорта, могут оформить помощь через сервисный центр Пенсионного фонда.

"Но для этого данные вашего ребенка так же должны быть внесены в АИКОМ", - отметили в МОН.

В завершение родителей первоклассников призвали не забывать, что подать заявление на получение средств в рамках программы "Пакет школьника" можно не позднее 15 ноября 2025 года.

"Выплата будет зачислена на "Дія.Карта" через 14 дней с момента подачи заявки", - подытожили в МОН.