Родители первоклассников получат по 5 тысяч: что будет, если не потратить деньги за полгода

Родители детей, которые идут в первый класс, получат по 5 тысяч гривен по государственной программе "Пакет школьника". Потратить эти средства нужно в течение 180 дней с момента их зачисления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Финансовая поддержка будет предоставляться в безналичной форме и зачисляться на специальный счет - "Дія.Картку". Если семья не пользуется приложением "Дія", родители или опекуны могут обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда и подать письменное заявление.

Подать заявку на выплату в "Дії" или в отделении ПФУ можно до 15 ноября.

Полученные деньги можно использовать на школьные принадлежности, детскую одежду или обувь. Неиспользованные в течение полугода средства автоматически вернутся в государственный бюджет.