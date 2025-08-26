ua en ru
Вт, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Родители первоклассников получат по 5 тысяч: что будет, если не потратить деньги за полгода

Вторник 26 августа 2025 18:51
UA EN RU
Родители первоклассников получат по 5 тысяч: что будет, если не потратить деньги за полгода Фото: Родители первоклассников смогут получить денежную помощь "Пакет школьника" (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Родители детей, которые идут в первый класс, получат по 5 тысяч гривен по государственной программе "Пакет школьника". Потратить эти средства нужно в течение 180 дней с момента их зачисления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Финансовая поддержка будет предоставляться в безналичной форме и зачисляться на специальный счет - "Дія.Картку". Если семья не пользуется приложением "Дія", родители или опекуны могут обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда и подать письменное заявление.

Подать заявку на выплату в "Дії" или в отделении ПФУ можно до 15 ноября.

Полученные деньги можно использовать на школьные принадлежности, детскую одежду или обувь. Неиспользованные в течение полугода средства автоматически вернутся в государственный бюджет.

Напомним, родители первоклассников или их законные представители могут рассчитывать на единовременную денежную помощь от государства. Для оформления нужно указать данные ребенка и получателя. Если между родителями возникает спор, выплата приостанавливается до его решения. Ранее РБК-Украина объясняло, как именно подать заявку и получить средства.

В то же время собрать ребенка в школу в 2025 году стоит немало. Наибольшие расходы идут на одежду и обувь - в среднем от нескольких тысяч гривен. Учебники выдаются бесплатно, однако родители должны покупать дополнительные тетради и пособия. Общая стоимость подготовки младшего школьника составляет около 6 тысяч гривен, а старшеклассника - примерно 10 тысяч. Отдельно семьи тратят средства на технику для дистанционного обучения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Школа Дети
Новости
Выезд за границу для мужчин до 22 лет: Кабмин примет изменения уже сегодня
Выезд за границу для мужчин до 22 лет: Кабмин примет изменения уже сегодня
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы