Учитывается ли "Пакет школьника" при назначении субсидии: в ПФУ предоставили разъяснения

Пятница 22 августа 2025 06:40
UA EN RU
Учитывается ли "Пакет школьника" при назначении субсидии: в ПФУ предоставили разъяснения Фото: Как "Пакет школьника" влияет на назначение субсидии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Часть украинцев накануне начала нового учебного года начала получать еще один вид помощи от государства - "Пакет школьника".

РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказывает, будет ли учтена в совокупном доходе семьи при назначении жилищной субсидии эта денежная помощь.

В ПФУ отмечают, что единовременная денежная помощь ученикам первого класса "Пакет школьника" не учитывается в совокупный доход семьи при назначении жилищной субсидии.

Так, жилищная субсидия рассчитывается с учетом среднемесячного совокупного дохода домохозяйства - зарплаты, пенсий, социальных выплат, пособия по безработице, дивидендов, переводов из-за границы и других доходов.

Однако в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 7 июля 2025 года № 809, "Пакет школьника" не влияет на начисление любых видов социальной помощи, включая жилищную субсидию.

Напомним, в Украине стартовала программа "Пакет школьника", которая предусматривает выплату 5000 гривен семьям первоклассников. Подать заявку можно с 15 июля до 15 ноября 2025 года через "Дію" или сервисные центры ПФУ. Средства выдаются на спецсчет и их можно потратить только на детскую одежду, обувь и школьные принадлежности.

РБК-Украина ранее писало, что в Украине жилищную субсидию могут не назначить по ряду причин. В частности, если квартира имеет площадь более 130 кв. м или дом более 230 кв. м, были крупные покупки или финансовые операции на более 50 тыс. гривен, есть несколько квартир или новый автомобиль, а также значительные сбережения на счетах.

Отказ могут получить и те, кто не имеет официального дохода или не платил ЕСВ, имеет долги за коммунальные услуги или алименты, не вернул излишне выплаченную субсидию.

Школа Субсидии
