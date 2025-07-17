Мошенники атакуют родителей первоклассников под видом "Пакета школьника": детали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики Украины.

В ведомстве предупредили, что злоумышленники рассылают родителям будущих первоклассников сообщения о якобы начале выплат и собирают банковские данные.

"Инициатива еще тестируется, продолжаются последние доработки для того, чтобы старт программы состоялся максимально эффективно и качественно. О запуске программы мы сообщим, как только все будет готово (не волнуйтесь - это произойдет вовремя, чтобы все успели подготовиться к школе)", - подчеркнули в ведомстве.

Также там напомнили, что родителям, которые зарегистрировали своего ребенка в первый класс украинской школы и являются пользователями "Дії", поступит соответствующее уведомление о начале выплат.

В министерстве призвали родителей не переходить по сомнительным ссылкам и не предоставлять свои персональные данные.