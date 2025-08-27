У видачі "Пакунку школяра" можуть відмовити: як не залишитися без 5 тисяч гривень

"Пакунок школяра" - важлива програма підтримки родин із першокласниками. Проте у деяких випадках у виплаті 5 тисяч гривень українцям можуть відмовити.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства освіти й науки України.

Скільки заяв на "Пакунок школяра" подали українці

У МОН нагадали, що "Пакунок школяра" - це державна програма, ініційована президентом України, що передбачає одноразову виплату 5000 гривень на кожного першокласника.

Повідомляється, що від запуску програми українці подали вже 97 638 заяв на отримання виплати.

"Це майже 54% від кількості першокласників, інформацію про яких внесено до державного реєстру у сфері освіти (АІКОМ)", - зауважили в міністерстві.

Уточнюється, що:

більшість звернень - 94 142 заяви - надійшло онлайн через застосунок "Дія";

ще 3 496 заяви - було надано письмово до сервісних центрів Пенсійного фонду України.

Коли у видачі "Пакунку школяра" можуть відмовити

Згідно з інформацією МОН, станом на ранок середи, 27 серпня, було верифіковано вже 92 519 заяв. При цьому відхилено було 1 655 заяв.

Серед причин відмови згадуються такі:

перебування родини за кордоном чи на ТОТ - тимчасово окупованих територіях (допомогу можна буде отримати після повернення);

- тимчасово окупованих територіях (допомогу можна буде отримати після повернення); відрахування або переведення дитини до іншого закладу освіти (у таких випадках потрібно подати нову заяву).

Крім того, трапляються відмови через невідповідність даних у державних реєстрах.

"У такому разі інформацію потрібно оновити", - наголосили у міністерстві.

Українцям пояснили: щоб допомога надійшла вчасно та без зайвих труднощів, важливо правильно оформити дані в освітній системі.

Як працює механізм зарахування й перевірки інформації

У МОН нагадали, що під час зарахування дитини до закладу освіти її дані обов'язково вносяться до модернізованої системи АІКОМ - Автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту.

Саме вона:

взаємодіє з іншими державними системами та реєстрами;

є єдиним джерелом для підтвердження, що дитину справді зараховано до 1 класу.

"Верифікація відбувається автоматично, зокрема через Державний реєстр актів цивільного стану", - зауважили в міністерстві.

Важливо й те, що під час кожного подання заяви в "Дії" або зміни її статусу система надсилає запит до Пенсійного фонду України.

Тим часом ПФУ:

раз на два дні отримує з АІКОМ зведений перелік першокласників;

додатково під час ухвалення рішення проводить адресну перевірку в АІКОМ актуального статусу школяра та даних батьків (інших законних представників дитини).

Саме за результатами цих перевірок ПФУ опрацьовує заяву та організовує виплату в межах програми "Пакунок школяра".

Що робити, якщо інформація про дитину відсутня

У МОН порадили: якщо інформація про дитину відсутня в послузі "Пакунок школяра" в "Дії", варто звернутись до закладу освіти.

"Уточніть у школі, чи внесено дані вашої дитини до модернізованого АІКОМ. Також закладу освіти варто перевірити наявність в АІКОМ реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) батьків або законних представників", - пояснили українцям.

Уточнюється, що якщо ці дані відсутні, їх потрібно надати закладу освіти для внесення.

В МОН нагадали, що повідомлення в "Дії" приходить тільки після передавання даних із системи АІКОМ до ПФУ - тобто не в день подання заяви чи зарахування дитини до школи.

"Дані з АІКОМ передаються до ПФУ раз на 2 дні, тож затримка може становити до 48 годин", - уточнили у відомстві.

Як оформити "Пакунок школяра" офлайн - без "Дії"

Ті з громадян, які не користуються "Дією" або не мають ID-картки чи закордонного паспорта, можуть оформити допомогу через сервісний центр Пенсійного фонду.

"Але для цього дані вашої дитини так само мають бути внесені до АІКОМ", - наголосили у МОН.

Насамкінець батьків першокласників закликали не забувати, що подати заяву на отримання коштів в межах програми "Пакунок школяра" можна не пізніше за 15 листопада 2025 року.

"Виплату буде зараховано на "Дія.Картку" за 14 днів з моменту подання заявки", - підсумували в МОН.