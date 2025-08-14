ua en ru
"Пакет школьника": как родителям первоклассников получить 5000 гривен от государства

Четверг 14 августа 2025 15:58
"Пакет школьника": как родителям первоклассников получить 5000 гривен от государства Фото: Как родителям первоклассников получить денежную помощь от государства (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине стартовала программа "Пакет школьника", которая предусматривает одноразовую государственную помощь в размере 5000 гривен для семей, чьи дети в этом году идут в первый класс.

РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказывает, кто и как может получить деньги для первоклашек.

Средства можно потратить на приобретение школьных принадлежностей, одежды и обуви. Администрирует программу Пенсионный фонд Украины, а выплата осуществляется через мобильное приложение "Дія".

Когда можно подать заявку

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 7 июля 2025 года №809 "Некоторые вопросы предоставления единовременной денежной помощи ученикам первых классов "Пакет школьника" с 15 июля 2025 года Пенсионный фонд получает от Министерства образования и науки Украины списки первоклассников и их родителей или законных представителей. Списки будут обновляться каждую неделю.

Подать заявку можно до 15 ноября 2025 года:

  • онлайн - через приложение "Дія";
  • офлайн - в любом сервисном центре ПФУ, независимо от места регистрации (экстерриториальный принцип).

Кто имеет право на помощь

Получить средства могут:

  • один из родителей или другой законный представитель первоклассника, который является гражданином Украины;
  • уполномоченные лица детских домов семейного типа, приемных семей, учреждений для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Если заявление уже подал один из родителей, повторное заявление от другого рассматриваться не будет. В случае спора между родителями выплата приостанавливается до его урегулирования.

Какие документы нужны

Для подачи заявления в "Дії" необходимо указать:

  • ФИО получателя и ребенка;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);
  • дату рождения ребенка;
  • серию и номер свидетельства о рождении;
  • номер специального банковского счета.

Для офлайн-подачи прилагаются документы, подтверждающие статус законного представителя или особые обстоятельства (решение органов опеки, суда, приказы служб по делам детей и т.д.).

Как выплачиваются средства

Деньги зачисляются на специальный банковский счет в безналичной форме. Их можно использовать только для оплаты товаров в магазинах и в ФЛП, которые продают:

  • школьные принадлежности;
  • детскую одежду;
  • детскую обувь.

Потратить средства нужно в течение 180 дней. Неиспользованный остаток возвращается в ПФУ. Помощь не учитывается при подсчете доходов семьи для получения других видов соцпомощи.

Если нет спецсчета

Если ранее вы участвовали в программах "еПоддержка", "Пакет малыша" или других кэшбэк-инициативах, открывать новый счёт не нужно. В случае его отсутствия - обратитесь в уполномоченный банк. Открытие и обслуживание счета - бесплатное.

Ранее РБК-Украина писало, что в 2025 году собрать ребенка в школу в Украине обойдется в среднем от 6 до 10 тысяч гривен в зависимости от возраста и потребностей. В частности, на канцелярию и рюкзак придется потратить минимум 800 гривен. Наибольшие расходы идут на одежду и обувь, хотя учебники бесплатные, родителям приходится покупать рабочие тетради и пособия.

Дополнительно многие семьи тратятся на технику для дистанционного обучения.

Также мы рассказывали, как правильно выбрать школьный рюкзак для ребенка.

