"Пакет школьника": как родителям первоклассников получить 5000 гривен от государства
В Украине стартовала программа "Пакет школьника", которая предусматривает одноразовую государственную помощь в размере 5000 гривен для семей, чьи дети в этом году идут в первый класс.
РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказывает, кто и как может получить деньги для первоклашек.
Средства можно потратить на приобретение школьных принадлежностей, одежды и обуви. Администрирует программу Пенсионный фонд Украины, а выплата осуществляется через мобильное приложение "Дія".
Когда можно подать заявку
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 7 июля 2025 года №809 "Некоторые вопросы предоставления единовременной денежной помощи ученикам первых классов "Пакет школьника" с 15 июля 2025 года Пенсионный фонд получает от Министерства образования и науки Украины списки первоклассников и их родителей или законных представителей. Списки будут обновляться каждую неделю.
Подать заявку можно до 15 ноября 2025 года:
- онлайн - через приложение "Дія";
- офлайн - в любом сервисном центре ПФУ, независимо от места регистрации (экстерриториальный принцип).
Кто имеет право на помощь
Получить средства могут:
- один из родителей или другой законный представитель первоклассника, который является гражданином Украины;
- уполномоченные лица детских домов семейного типа, приемных семей, учреждений для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Если заявление уже подал один из родителей, повторное заявление от другого рассматриваться не будет. В случае спора между родителями выплата приостанавливается до его урегулирования.
Какие документы нужны
Для подачи заявления в "Дії" необходимо указать:
- ФИО получателя и ребенка;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);
- дату рождения ребенка;
- серию и номер свидетельства о рождении;
- номер специального банковского счета.
Для офлайн-подачи прилагаются документы, подтверждающие статус законного представителя или особые обстоятельства (решение органов опеки, суда, приказы служб по делам детей и т.д.).
Как выплачиваются средства
Деньги зачисляются на специальный банковский счет в безналичной форме. Их можно использовать только для оплаты товаров в магазинах и в ФЛП, которые продают:
- школьные принадлежности;
- детскую одежду;
- детскую обувь.
Потратить средства нужно в течение 180 дней. Неиспользованный остаток возвращается в ПФУ. Помощь не учитывается при подсчете доходов семьи для получения других видов соцпомощи.
Если нет спецсчета
Если ранее вы участвовали в программах "еПоддержка", "Пакет малыша" или других кэшбэк-инициативах, открывать новый счёт не нужно. В случае его отсутствия - обратитесь в уполномоченный банк. Открытие и обслуживание счета - бесплатное.
Ранее РБК-Украина писало, что в 2025 году собрать ребенка в школу в Украине обойдется в среднем от 6 до 10 тысяч гривен в зависимости от возраста и потребностей. В частности, на канцелярию и рюкзак придется потратить минимум 800 гривен. Наибольшие расходы идут на одежду и обувь, хотя учебники бесплатные, родителям приходится покупать рабочие тетради и пособия.
Дополнительно многие семьи тратятся на технику для дистанционного обучения.
Также мы рассказывали, как правильно выбрать школьный рюкзак для ребенка.