От зарядки и Wi-Fi до ингаляций: что можно сделать в отделениях "Новой почты" без света

Отделения "Новой почты" в населенных пунктах Украины готовы помогать людям и делиться электроэнергией даже несмотря на критическое состояние энергетической системы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы НП в Facebook.
"Несмотря на критическое состояние энергетики, отделения "Новой почты" готовы помогать и делиться электроэнергией", - сообщили в компании.
Отмечается, в частности, что пока хватает мощностей генераторов, люди могут подзарядить:
Кроме того, в отделениях НП во время отключений света можно:
В то же время пресс-служба компании обратилась к гражданам с важной просьбой: не подключать в отделениях "Новой почты" устройства с большим потреблением.
"Чтобы энергии хватило всем", - объяснили украинцам.
Речь идет, в частности, про:
"Мы рядом - даже когда света нет", - подытожили в НП.
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в энергетической сфере в Украине был объявлен на фоне сочетания:
Такие условия вызвали серьезные перебои со светом, отоплением и водоснабжением в разных регионах.
16 января 2026 года Кабинет министров Украины утвердил новые правила, согласно которым в городах и громадах, где действует чрезвычайная ситуация в энергетике, могут ослабить комендантский час.
При этом торгово-развлекательные центры, аптеки, заправки (и не только) - которые будут числиться как пункты несокрушимости - могут работать круглосуточно.
Тем временем сервис Uklon заработал круглосуточно в 19 городах Украины.
Напомним, ранее министр Денис Шмыгаль сообщил, что четверг, 22 января, стал самым тяжелым днем для энергетической системы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года.
Тем временем в МВД дали важные советы украинцам из-за чрезвычайной ситуации в энергетической сфере.
