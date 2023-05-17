От Китая до Африки. Кто и какой "мир" предлагает Украине

Африка готовит миссию

Южно-Африканская Республика выступила с мирными инициативами внезапно на фоне подозрений в поставках оружия России. На прошлой неделе американский посол Рубен Бригетти обвинил ЮАР в загрузке оружия на подсанкционное судно Lady R в декабре 2022 года, после чего оно отправилось в Россию. Его заявление нарвалось на резкую критику и посол признал, что "переступил границу". В то же время президент ЮАР Сирил Рамафоса пообещал провести расследование.

Через несколько дней украинский президент Владимир Зеленский поговорил с Рамафосой и предложил присоединиться к совместной работе над формулой мира. А также предостерег его от дружбы с Владимиром Путиным.

Уже на этой неделе стало известно, что в Украину и Россию отправится миссия африканских лидеров.

"Эта миротворческая миссия является вкладом в другие аналогичные миссии, направленные на то, чтобы закончить этот конфликт", - отметил президент ЮАР.

Фото: президент ЮАР Сирил Рамафоса анонсировал "миротворческую миссию" африканских лидеров (GettyImages)

По его словам, в посреднических усилиях примут участие Замбия, Сенегал, Республика Конго, Уганда и Египет. Также сообщается, что он обсуждал мирный план с Зеленским и Путиным, но детали этого плана не раскрываются. Рамафоса подчеркивает, что он якобы получил "осторожную поддержку" со стороны Лондона и Вашингтона.

Замглавы Офиса президента Игорь Жовква говорит, что Украина готова выслушать предложения африканских лидеров, но единственным планом есть и будет украинский.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отмечает, что инициативы должны основываться на формуле мира Зеленского. И США готовы поддержать африканский план, если его одобрит Украина.

Бразилия предлагает обсуждать Крым

В феврале 2023 года новый президент Бразилии Лула да Силва заявил о необходимости мира в Украине, однако обсуждать этот вопрос он хотел с лидерами РФ, Китая, Индонезии, Индии и США. В Белом доме ему ответили отказом, напомнив о принципе "ничего об Украине без Украины".

Как писал Bloomberg, его план состоит в том, чтобы собрать группу посредников. В Москве говорили, что уже рассматривают инициативы бразильского президента.

В марте Лула да Силва заявил о желании внести "исключительный вклад" в разрешение конфликта. И на встрече с лидером Китая Си Цзиньпинем предложил создать так называемый мирный клуб. А уже в апреле намекнул на то, что Украине якобы нужно отказаться от Крыма.

"Путин не может захватить территорию Украины. Возможно, мы обсудим Крым. Но то, что он захватил дополнительно, должен пересмотреть… Зеленский тоже не может хотеть всего. Мир нуждается в покое", - добавил он.

Фото: президент Бразилии Лула да Силва считает, что вопрос Крыма может обсуждаться (GettyImages)

Украина ответила, что не торгует своими территориями, а США обвинили его в повторении российской пропаганды. Также Лулу да Силву пригласили в Киев, чтобы понять настоящую суть агрессии РФ.

Позже он отметил, что, по его мнению, бесполезно искать виновных в российско-украинской войне, стороны должны начать переговоры, чтобы "перестать стрелять". А также уточнил позицию по Крыму.

"Не мне решать, кому принадлежит Крым. Когда вы садитесь за стол переговоров, вы можете обсуждать что угодно, даже Крым. Но те, кто должен это обсуждать, - это россияне и украинцы", - подчеркнул он.

Отметим, Германия пыталась выкупить у Бразилии снаряды для танков Leopard, но получила отказ. По словам да Силвы, если бы они попали в Украину, то это означало бы "вступление Бразилии в войну".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя бразильские инициативы, заявил, что план с уступкой украинских территорий "не взлетит". Владимир Зеленский на прошлой неделе принимал советника лидера Бразилии и донес до него, что украинская формула мира - это единственный план, способный прекратить войну.

Китай готов говорить с Украиной

С начала полномасштабной войны России против Украины китайская сторона заняла нейтральную позицию. Но к первой годовщине решила выйти со своими мирными предложениями.

Их суть заключается в следующем - заморозить линию соприкосновения и начать мирные переговоры. С одной стороны, Китай говорит о необходимости вывести российские войска с Запорожской АЭС, уважать территориальную целостность и содействовать восстановлению Украины. А с другой - о снятии санкций и восстановлении цепочки поставок, что явно в интересах изолированной России.

Китайский план ожидаемо поддержала Россия, а недавно в его поддержку высказался министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что эта инициатива совпадает с украинскими интересами только в вопросах территориальной целостности и ядерной безопасности.

Фото: лидер Китая Си Цзиньпин хочет остаться на "правильной стороне истории" (flickr by Haluk Beyazab)

Президент США Джо Байден выразился более категорично. По его словам, китайский план выгоден исключительно России. Инициативу Пекина также раскритиковали в Германии, Великобритании и ряде других западных стран.

Украина настороженно отнеслась к мартовскому визиту Си Цзиньпина в Москву, но тот на пресс-конференции с Путиным заявил лишь о желании "остаться на правильной стороне истории". А в отношении мирного плана уточнил, что Пекин строго руководствуется Уставом ООН.

В ответ Зеленский предложил Китаю присоединиться к украинской формуле мира, и в апреле уже обсуждал ее в личной беседе с Си по телефону. После этого разговора стало известно, что в Украину приедет специальный посланник.

"Посланником будет кто-то, кто хорошо осведомлен и может сыграть положительную роль в содействии мирным переговорам", - отметили в МИД Китая.

Накануне спецпредставитель Ли Хуэй (бывший посол в России) стал первым начала российского вторжения высокопоставленным чиновником из КНР, который приехал в Украину. У него также запланированы поездки в Россию, Польшу, Францию и Германию. Не исключено, что по итогам этого турне китайское видение того, как должно осуществляться мирное урегулирование, может измениться.

Ватикан и его "секретная миссия"

Ватикан стоит в стороне от партнеров России по БРИКС. Папа Римский Франциск еще раньше успел отличиться неоднозначными заявлениями. Он отказывался верить в жестокость россиян, призывал Зеленского и Путина к переговорам и даже предлагал организовать их в своей резиденции.

В апреле он заявил, что участвует в миссии, чтобы положить конец войне.

"Я готов сделать все, что должно быть сделано. Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она станет публичной, я ее обнародую. Я думаю, что мир всегда достигается путем открытия каналов", - отметил Франциск.

Фото: Папа Римский Франциск говорит о "секретной миссии" (GettyImages)

Украинская сторона заявила, что ей ничего неизвестно об этой миссии. Более того, не давала согласия на какие-либо переговоры от своего имени. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что никакой секретной миссии нет. А Ватикан участвует только в гуманитарных аспектах, таких как содействию обмену пленными и так далее.

Новость о якобы мирном плане стала сюрпризом для властей Италии. Глава МИД Антонио Таяни заверил, что официальный Рим поддерживает справедливый мир с освобождением всех оккупированных территорий Украины.

В субботу, 13 мая, президент Владимир Зеленский около 40 минут разговаривал с Папой Римским. По его словам, Украине не нужны посредники с агрессором, а Франциск мог бы помочь, присоединившись к украинской формуле мира.

Украинская формула без компромиссов

Украинский план был представлен в ноябре 2022 года и фигурирует в СМИ как "формула Зеленского". Эта формула включает 10 шагов:

Вывод российских войск с Запорожской АЭС

Расширение зерновой инициативы на все черноморские порты

Защита объектов энергетики и ограничение цен на российские энергоресурсы

Освобождение всех пленных и депортированных

Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины

Россия должна прекратить военные действия и вывести войска

Создание спецтрибунала по преступлению агрессии России

Оценка ущерба экологии и помощь Украине с разминированием

Международные гарантии безопасности для Украины

Фиксация окончания войны в многостороннем документе

По мнению Зеленского, эти предложения в отличие от других вполне конструктивны и реалистичны. Формулу мира официально поддерживают все союзники. Кроме того, в феврале ее одобрила Генеральная ассамблея ООН.

Фото: президент Украины Владимир Зеленский говорит о безальтернативности украинского плана (GettyImages)

Как заявлял министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, голосование в ООН разрушило миф о том, что Украину поддерживает только глобальный Запад.

"141 страна, среди которых абсолютное большинство стран Латинской Америки, абсолютное большинство стран Азии, большинство стран Африки - все проголосовали в поддержку резолюции. В поддержку четких слов, что Россия должна вывести свои войска", - подчеркнул он в феврале 2023 года.

Более того, союзники пытаются склонить Китай к тому, чтобы и он ориентировался на "формулу Зеленского". В частности, посол Великобритании Белинда Симмонс считает, что это было бы разумно для Пекина.

На днях глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что украинская формула может стать отправной точкой для завершения войны с Россией. А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель называет ее единственным выходом. Но проблема украинского плана в том, что Россия его никогда не примет.

Неадекватные акценты лишь затягивают правильный финал российско-украинской войны. По крайней мере, так считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он недоволен тем, что мировые медиа активно обсуждали "атаку дронов" на Кремль, но обошли вниманием удар по Херсону в тот же день с 23 погибшими. То же самое происходит и с новостями о "мирных планах".

"Сотни заголовков о попытках "мирного урегулирования" разбиваются на осколки об украинскую реальность, где Россия увеличила интенсивность обстрелов мирного населения приграничных регионов", - написал он в своем Telegram.

Ориентируясь на политические заявления важно понимать, что твердость и позиция Украины зависит от ситуации на поле боя. Еще в марте прошлого года вполне открыто обсуждался мир при условии отхода россиян на границы до 24 февраля 2022-го. Кроме того, даже вопрос Крыма предлагали отложить на 15 лет.

Но за прошедший год изменилось многое, в том числе и на поле боя. Освобождение значительных территорий Харьковской и Херсонской областей подкрепило уверенность, что Украина все делает правильно. Что будет дальше, по всей видимости, покажет готовящееся контрнаступление. В ходе которого Силы обороны могут заставить РФ выполнить хотя бы часть украинской формулы мира.