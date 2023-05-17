США поддержат мирный план ЮАР, если он будет основан на проекте Украины, - Белый дом
Соединенные Штаты готовы поддержать инициативы по мирному урегулированию вторжения России в Украину от других стран, если его одобрит украинская сторона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.
"Мы поддержим любое предложение о мире, выдвинутое третьей стороной, если оно будет надежным, осуществимым и устойчивым. Чтобы эти условия реализовались, такое предложение должно быть поддержано президентом Украины Владимиром Зеленским и украинским народом. Ничего об Украине без Украины, как мы говорили миллион раз и продолжаем говорить", - заявил Кирби.
По его словам, мирная инициатива должна быть основана на "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского, которую он представил в ноябре 2022 года. В ней 10 пунктов, среди которых — возвращение Украине территорий в границах 1991 года и выплата репараций.
Напомним, что ранее в ЮАР заявили, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин согласились принять миссию африканских лидеров по вопросу мирного урегулирования войны в Украине.
14 мая президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом ЮАР и предупредил о последствиях дружбы с российским диктатором Владимиром Путиным.
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