Для Китая будет разумно присоединиться к украинской формуле мира, - посол Британии
Китаю необходимо поддержать формулу мира, которую разработали украинские власти для завершения войны с Россией.
Как сообщает РБК-Украина, об этом посол Британии в Украине Мелинда Симмонс заявила в интервью "Радио NV".
По ее словам, переговоры президента Украины Владимира Зеленского и главы Китая Си Цзиньпина являются хорошим знаком, потому что во время войны необходимо общаться с теми, кого хочется привлечь на свою сторону. Она также отметила, что ряд действий Пекина все еще вызывает вопросы.
Дипломат отметила, что Британия напоминает Китаю об определенных международных обязанностях как постоянный член Совбеза.
"Посмотрим, действительно ли Китай начнет что-то делать. Мирный план Президента Зеленского объединил вокруг себя международное сообщество, так что разумным для Китая будет также присоединиться к нему. Итак, давайте посмотрим, сделают ли они это", - сказала Симмонс.
Напомним, на прошлой неделе состоялся первый разговор Зеленского и Си Цзиньпина с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Лидеры, в частности, обсудили китайский "мирный план" и украинскую формулу мира.
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