Від Китаю до Африки. Хто та який "мир" пропонує Україні

Африка готує місію

Південно-Африканська Республіка виступила з мирними ініціативами неочікувано на тлі підозр у поставках зброї Росії. Минулого тижня американський посол Рубен Брігетті звинуватив ПАР у завантаженні зброї на підсанкційне судно Lady R у грудні 2022 року, після чого воно вирушило до Росії. Його заява нарвалася на різку критику і посол визнав, що "переступив межі". Водночас президент ПАР Сиріл Рамафоса пообіцяв провести розслідування.

За кілька днів український президент Володимир Зеленський поговорив із Рамафосою та запропонував приєднатися до спільної роботи над формулою миру. А також застеріг його від дружби із Володимиром Путіним.

Вже цього тижня стало відомо, що до України та Росії вирушить місія африканських лідерів.

"Ця миротворча місія є вкладом в інші аналогічні місії, спрямовані на те, щоб закінчити цей конфлікт", - зазначив президент ПАР.

Фото: президент ПАР Сиріл Рамафоса анонсував "миротворчу місію" африканських лідерів (GettyImages)

За його словами, у посередницьких зусиллях візьмуть участь Замбія, Сенегал, Республіка Конго, Уганда та Єгипет. Також повідомляється, що він обговорював мирний план із Зеленським та Путіним, але деталі цього плану не розкриваються. Рамафоса наголошує, що він нібито отримав "обережну підтримку" з боку Лондона та Вашингтона.

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква каже, що Україна готова вислухати пропозиції африканських лідерів, але єдиним планом є і буде український.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі зазначає, що ініціативи мають ґрунтуватися на формулі миру Зеленського. І США готові підтримати африканський план, якщо його схвалить Україна.

Бразилія пропонує обговорювати Крим

У лютому 2023 року новий президент Бразилії Лула да Сілва заявив про необхідність миру в Україні, проте обговорювати це питання він хотів із лідерами РФ, Китаю, Індонезії, Індії та США. У Білому домі йому відповіли відмовою, нагадавши про принцип "нічого про Україну без України".

Як писав Bloomberg, його план полягає у тому, щоб зібрати групу посередників. У Москві говорили, що вже розглядають ініціативи президента Бразилії.

У березні Лула да Сілва заявив про бажання зробити "винятковий внесок" у вирішення конфлікту. І на зустрічі із лідером Китаю Сі Цзіньпінем запропонував створити так званий мирний клуб. А вже у квітні натякнув на те, що Україні нібито треба відмовитись від Криму.

"Путін не може захопити територію України. Можливо, ми обговоримо Крим. Але те, що він захопив додатково, має переглянути... Зеленський теж не може хотіти всього. Світ потребує спокою", - додав він.

Фото: президент Бразилії Лула да Сілва вважає, що питання Криму може обговорюватися (GettyImages)

Україна відповіла, що не торгує своїми територіями, а США звинуватили його у повторенні російської пропаганди. Також Лулу да Сілву запросили до Києва, щоб зрозуміти справжню суть агресії РФ.

Пізніше він зазначив, що, на його думку, марно шукати винних у російсько-українській війні, сторони мають розпочати переговори, щоб "перестати стріляти". А також уточнив позицію щодо Криму.

"Не мені вирішувати, кому належить Крим. Коли ви сідаєте за стіл переговорів, ви можете обговорювати будь-що, навіть Крим. Але ті, хто має це обговорювати, - це росіяни та українці", - наголосив він.

Зазначимо, Німеччина намагалася викупити у Бразилії снаряди для танків Leopard, але отримала відмову. За словами да Сілви, якби вони потрапили до України, то це означало б "вступ Бразилії у війну".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, коментуючи бразильські ініціативи, заявив, що план з поступкою українськими територіями "не злетить". Володимир Зеленський минулого тижня приймав радника лідера Бразилії та доніс до нього, що українська формула миру - це єдиний план, здатний припинити війну.

Китай готовий розмовляти з Україною

З початку повномасштабної війни Росії проти України китайська сторона зайняла нейтральну позицію. Але до першої річниці вирішила вийти зі своїми мирними пропозиціями.

Їхня суть полягає в наступному - заморозити лінію зіткнення і розпочати мирні переговори. З одного боку, Китай говорить про необхідність вивести російські війська із Запорізької АЕС, поважати територіальну цілісність та сприяти відновленню України. А з іншого - про зняття санкцій та відновлення ланцюжка поставок, що явно на користь ізольованої Росії.

Китайський план очікувано підтримала Росія, а нещодавно на його підтримку висловився міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що ця ініціатива збігається з українськими інтересами лише у питаннях територіальної цілісності та ядерної безпеки.

Фото: лідер Китаю Сі Цзіньпін хоче залишитися на "правильній стороні історії" (flickr by Haluk Beyazab)

Президент США Джо Байден висловився більш категорично. За його словами, китайський план вигідний виключно Росії. Ініціативу Пекіна також розкритикували у Німеччині, Великій Британії та низці інших західних країн.

Україна насторожено поставилася до березневого візиту Сі Цзіньпіна до Москви, але той на прес-конференції з Путіним заявив лише про бажання "залишитися на правильній стороні історії". А щодо мирного плану уточнив, що Пекін суворо керується Статутом ООН.

У відповідь Зеленський запропонував Китаю приєднатися до української формули миру і в квітні вже обговорював її в особистій розмові з Сі по телефону. Після неї стало відомо, що до України приїде спеціальний посланець.

"Посланцем буде хтось, хто добре обізнаний і може відіграти позитивну роль у сприянні мирним переговорам", - зазначили у МЗС Китаю.

Напередодні спецпредставник Лі Хуей (колишній посол у Росії) став першим з початку російського вторгнення високопосадовцем із КНР, який приїхав до України. У нього також заплановані поїздки до Росії, Польщі, Франції та Німеччини. Не виключено, що за підсумками цього турне китайське бачення того, як має здійснюватись мирне врегулювання, може змінитися.

Ватикан та його "секретна місія"

Ватикан стоїть осторонь партнерів Росії з БРІКС. Папа Римський Франциск ще раніше встиг відзначитись неоднозначними заявами. Він відмовлявся вірити у жорстокість росіян, закликав Зеленського та Путіна до переговорів і навіть пропонував організувати їх у своїй резиденції.

У квітні він заявив, що бере участь у місії, щоб покласти край війні.

"Я готовий зробити все, що має бути зроблено. Наразі йде місія, але вона ще не оприлюднена. Коли вона стане публічною, я її оприлюдню. Я думаю, що мир завжди досягається шляхом відкриття каналів", - зазначив Франциск.

Фото: Папа Римський Франциск говорить про "секретну місію" (GettyImages)

Українська сторона заявила, що їй нічого невідомо про цю місію. Більше того, не давала згоди на будь-які переговори від свого імені. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що жодної секретної місії немає. А Ватикан бере участь лише у гуманітарних аспектах, таких як сприяння обміну полоненими тощо.

Новина про нібито мирний план стала сюрпризом для влади Італії. Глава МЗС Антоніо Таяні запевнив, що офіційний Рим підтримує справедливий мир зі звільненням усіх окупованих територій України.

У суботу, 13 травня, президент Володимир Зеленський близько 40 хвилин розмовляв із Папою Римським. За його словами, Україні не потрібні посередники з агресором, а Франциск міг би допомогти, приєднавшись до української формули миру.

Українська формула без компромісів

Український план був представлений у листопаді 2022 року та фігурує у ЗМІ як "формула Зеленського". Ця формула включає 10 кроків:

Виведення російських військ із Запорізької АЕС

Розширення зернової ініціативи на всі чорноморські порти

Захист об'єктів енергетики та обмеження цін на російські енергоресурси

Звільнення всіх полонених та депортованих

Росія має підтвердити територіальну цілісність України

Росія має припинити військові дії та вивести війська

Створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії

Оцінка збитків екології та допомога Україні з розмінуванням

Міжнародні гарантії безпеки для України

Фіксація закінчення війни у багатосторонньому документі

На думку Зеленського, ці пропозиції на відміну від інших цілком конструктивні та реалістичні. Формулу миру офіційно підтримують усі союзники. Крім того, у лютому її схвалила Генеральна асамблея ООН.

Фото: президент України Володимир Зеленський говорить про безальтернативність українського плану (GettyImages)

Як заявляв міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, голосування в ООН зруйнувало міф про те, що Україну підтримує лише глобальний Захід.

"141 країна, серед яких абсолютна більшість країн Латинської Америки, абсолютна більшість країн Азії, більшість країн Африки - усі проголосували на підтримку резолюції. На підтримку чітких слів, що Росія має вивести свої війська", - наголосив він у лютому 2023 року.

Більше того, союзники намагаються схилити Китай до того, щоб він орієнтувався на "формулу Зеленського". Зокрема, посол Великобританії Белінда Сіммонс вважає, що це було б розумно для Пекіна.

Днями голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що українська формула може стати відправною точкою для завершення війни з Росією. А голова європейської дипломатії Жозеп Боррель називає її єдиним виходом. Але проблема українського плану полягає в тому, що Росія його ніколи не прийме.

Неадекватні акценти лише затягують правильний фінал російсько-української війни. Принаймні так вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Він незадоволений тим, що світові медіа активно обговорювали "атаку дронів" на Кремль, але обійшли увагою удар по Херсону того ж дня із 23 загиблими. Те саме відбувається і з новинами про "мирні плани".

"Сотні заголовків про спроби "мирного врегулювання" розбиваються на уламки об українську реальність, де Росія збільшила інтенсивність обстрілів мирного населення прикордонних регіонів", - написав він у своєму Telegram.

Орієнтуючись на політичні заяви, важливо розуміти, що твердість і позиція України залежить від ситуації на полі бою. Ще у березні минулого року цілком відкрито обговорювався мир за умови відходу росіян на кордони до 24 лютого 2022-го. Крім того, навіть питання Криму пропонували відкласти на 15 років.

Але за минулий рік багато чого змінилося, в тому числі і на полі бою. Звільнення значних територій Харківської та Херсонської областей підкріпило впевненість, що Україна все робить правильно. Що буде далі, мабуть, покаже контрнаступ, що готується. В ході якого Сили оборони можуть змусити РФ виконати хоча б частину української формули миру.