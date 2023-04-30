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Ватикан участвует в миссии по достижению мира между Украиной и РФ, - Папа Римский

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Воскресенье 30 апреля 2023 22:50
Ватикан участвует в миссии по достижению мира между Украиной и РФ, - Папа Римский Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан участвует в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Gardian.

"Я готов сделать все, что должно быть сделано. Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она станет публичной, я ее обнародую. Я думаю, что мир всегда достигается путем открытия каналов. Вы никогда не сможете достичь мира путем закрытия... Это нелегко", - заявил он.

Франциск добавил, что он говорил о ситуации в Украине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Мы говорили обо всех этих вещах. Все заинтересованы в пути к миру", - сказал он.

Напомним, на днях Папа Римский призвал прибегнуть к "творческим усилиям" ради мира в Украине.

Кроме того, Папа Франциск во время поездки в Венгрию многозначительно предупредил об опасности роста национализма и заявил правительству Будапешта, что прием мигрантов вместе с остальным континентом будет верным признаком христианства.

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