У Зеленского отреагировали на заявление ЮАР относительно "мирной миссии"

Украина готова выслушать предложения разных стран по урегулированию войны, но единственным реалистичным планом является "формула мира" президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы , которое приводит Sky News.

"Война идет на территории Украины. Поэтому единственным планом есть и будет украинский план", - добавил Жовква.

Он добавил, что Украина готова выслушать предложения лидеров стран Африки.

"Мы знаем о китайских идеях. На прошлой неделе Киев посетил представитель президента Бразилии. Все предложения будут рассмотрены", - сказал замглавы Офиса президента.

Жовква отметил, что единственным реалистичным планом, который Украина примет и реализует вместе со своими партнерами по всему миру, это "формула мира" Зеленского.