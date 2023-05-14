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МИД Италии о мирном плане Ватикана: стал сюрпризом, однако позиция Рима неизменна

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Воскресенье 14 мая 2023 12:34
МИД Италии о мирном плане Ватикана: стал сюрпризом, однако позиция Рима неизменна Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Мирный план Ватикана стал неожиданностью для Рима, однако Италия будет придерживаться прекращения войны на базе формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, пишет РБК-Украина со ссылкой на La Stampa.

"Знали ли мы о мирном плане Ватикана? Честно говоря, нет", - заявил министр.

Как отметил Таяни, Папа Римский как лидер церкви стремится к миру и делает все, чтобы завершить войну. В то же время, позиция Италии неизменна: справедливый мир должен предусматривать восстановление международного права, а также освобождение оккупированных территорий Украины.

"Италия готова выслушать любое предложение, которое может привести к прекращению конфликта, но наша позиция - как и Европы и НАТО - четкая: мы поддерживаем десять пунктов мирного предложения Зеленского", - добавил министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера, 14 мая, президент Украины посетил Рим. Во время поездки он встретился также с Папой Римским Франциском. В ходе переговоров Зеленский предложил последнему присоединиться к украинской "формуле мира".

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