МИД Италии о мирном плане Ватикана: стал сюрпризом, однако позиция Рима неизменна

Мирный план Ватикана стал неожиданностью для Рима, однако Италия будет придерживаться прекращения войны на базе формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, пишет РБК-Украина со ссылкой на La Stampa .

"Знали ли мы о мирном плане Ватикана? Честно говоря, нет", - заявил министр.

Как отметил Таяни, Папа Римский как лидер церкви стремится к миру и делает все, чтобы завершить войну. В то же время, позиция Италии неизменна: справедливый мир должен предусматривать восстановление международного права, а также освобождение оккупированных территорий Украины.

"Италия готова выслушать любое предложение, которое может привести к прекращению конфликта, но наша позиция - как и Европы и НАТО - четкая: мы поддерживаем десять пунктов мирного предложения Зеленского", - добавил министр.